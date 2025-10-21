Daniel Brito 21 OCT 2025 - 13:13h.

La pareja fue vista disfrutando de una velada juntos en un restaurante de moda en el centro de Nueva York

David y Victoria Beckham llevan casi tres décadas siendo una de parejas más reconocidas del panorama internacional. El exfutbolista y la excomponente de las Spice Girls siguen siendo noticia con su día a día, más después del estreno del documental de la empresaria en la que cuenta y desgrana toda su trayectoria, desde sus inicios en el grupo británico, hasta su vida actual, donde ejerce de diseñadora y empresaria. Y para celebrar el dulce momento en el que se encuentran, la pareja ha cenado en los últimos días en uno de los restaurantes de moda de Nueva York.

La gastronomía es uno de los puntos fuertes de los Beckham, el propio David es un apasionado de la cocina e incluso tiene una marca de snacks saludables de miel, una pasión que ha traspasado a algunos de sus hijos, como cuando se ha puesto a hacer tortitas con su hija Harper.

La pareja suele dejarse ver en más de una ocasión acudiendo a diversos restaurantes de lo más exclusivos o adaptados a sus gustos, como ha ocurrido recientemente en Nueva York en su visita al restaurante Balthazar (80 de St. Sping), una brasserie en pleno Soho y que forma parte de la cartera de locales del hostelero Keith McNally, quien también abrió uno igual en Londres, donde han disfrutado de una velada de lo más romántica tras más de 25 años de matrimonio.

Así es Balthazar

No se sabe qué cenaron David y Victoria Beckham en Balthazar, un restaurante en pleno centro neoyorkino que está ambientado en una antigua estación de tren de París y que tiene un horario amplio desde por la mañana hasta su cierre tras la cena, por lo que lo mismo puedes desayunar que tomarte una copa.

Su cocina es muy similar a la francesa y si hablamos de su carta hay que mencionar su gran selección de todo tipo de mariscos y productos del mar, desde langosta hasta ostras, así como las opciones veganas y vegetarianas de su carta.

No obstante, su unión con la gastronomía francesa hace que uno de sus platos estrella sean los caracoles que preparan con una mantequilla de ajo, o su pastel de carne que versionan con un pato confitado y sirven junto a un puré de patatas.

Y como Balthazar abre hasta medianoche, también tienen una amplia oferta de vinos, así como su carta de cócteles o sus bebidas alcohólicas.