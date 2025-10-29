Luis Tosar disfruta de la mejor parrilla de Valladolid en su paso por la Seminci

Daniel Brito 29 OCT 2025 - 10:30h.

El actor y próximo presentador de los Premios Goya ha comido en un restaurante emblemático de Valladolid con el equipo de la película 'Golpes'

Durante esta semana se está celebrando la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en su edición número 70, donde se están reuniendo, como cada año, profesionales del cine tanto nacionales como internacionales. Entre los grandes nombres que han acudido a esta edición está Luis Tosar, que ha presentado ‘Golpes’, la película de Rafael Cobos que compite en la Sección Oficial por la Espiga de Oro, y se ha ido a comer junto a todo el equipo de la cinta a uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad.

Tosar no solo ha presentado su nueva película en la Seminci, sino que también ha sido anunciado como presentador de la próxima edición de los Premios Goya que se celebrarán en Barcelona junto a la cantante Rigoberta Bandini.

En su paso por el festival vallisoletano el intérprete acudió junto al resto del equipo de ‘Golpes’ a comer al restaurante La Parrilla de San Lorenzo (calle Pedro Niño 1 bajo), uno de los más populares de la ciudad, recomendado por la Guía Repsol, y que suele ser frecuentado por otros famosos, desde José Coronado hasta Raúl Arévalo o los periodistas Carlos Herrera y Pepe Ribagorda.

“Cine, fuego y tradición. En plena celebración de la Seminci hemos tenido el placer de recibir en La Parrilla de San Lorenzo al equipo de la película ‘Golpes’, dirigida por Rafael Cobos y con un reparto de altura encabezado por Luis Tosar. Gracias por elegirnos para compartir mesa, conversación y sabor. Es un honor formar parte, aunque sea en un segundo plano, de momentos que se viven con tanto talento y pasión. Larga vida al buen cine y al buen comer”, escribían en sus redes sociales desde el restaurante.

Qué comer en La Parrilla de San Lorenzo

En La Parrilla de San Lorenzo ofrecen una gastronomía castellana donde no faltan los mejores productos ibéricos, los escabechados de caza, sus torreznos, el paté de hígado de lechazo e incluso ensaladas de vanguardia.

Sin embargo, su joya de la corona no es otra que su lechazo de Castilla y León, que tiene el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP) y que asan al estilo más tradicional, en horno de leña con madera de encina.

Situado en los bajos del Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, las carnes son su gran especialidad y más allá de su lechazo también preparan de forma exquisita los chuletones a la parrilla, aunque para el que lo desee ofrecen pescados frescos que reciben diariamente desde las lonjas gallegas. Y para poner la guinda final, entre sus postres más destacados está la tarta de las monjas o las natillas del convento con su teja de almendrada y canela.