Daniel Brito 17 OCT 2025 - 16:04h.

La hija de Antonio Banderas se casa en una abadía vallisoletana que reúne en un mismo espacio hotel, bodega y restaurante

Cocina mediterránea, fusión o tapeo: así son los restaurantes (y la coctelería) de Antonio Banderas en Málaga

Compartir







Antonio Banderas ya se encuentra en Valladolid para disfrutar durante este fin de semana de la boda de su hija Stella del Carmen Banderas, que se dará el ‘sí quiero’ el sábado 18 de octubre con Alex Gruszynski en la Abadía Retuerta LeDomaine, una abadía que reúne en su interior un hotel, una bodega, y un restaurante que cuenta con una estrella Michelin. La finca se encuentra ubicada en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero y se fundó en 1.146 por Sancho Ansúrez, bautizando el monasterio original como la Abadía de Santa María de Retuerta.

La hija de Antonio Banderas ha elegido este enclave único para celebrar su boda, que más allá de ser un lugar de película su hotel es magnífico, sus viñedos producen un vino espectacular y su cocina está valorada por los grandes chefs, luciendo una estrella Michelin, dos soles Repsol y una estrella Verde.

“Un lugar único donde el tiempo se para y la vida se siente, donde la historia trasciende y prevalece y donde la tradición y la cultura permanecen intactas”, expone la Abadía desde su propia web, donde en su zona de hotel cuentan con 27 habitaciones dobles y 3 suites que se localizan en la antigua hospedería del monasterio, que cuentan con unas vistas totalmente privilegiadas a los viñedos, un lugar de ensueño en pleno Valle del Duero.

PUEDE INTERESARTE Los platos típicos de Polonia que Rosalía ha comido en el rodaje de su próximo videoclip

En cuanto a su bodega, desde 2022 Abadía Retuerta tiene su propia Denominación de Origen Protegida que “acredita la singularidad de los suelos de Abadía Retuerta y la máxima expresión de su terruño, entiendo como las características climáticas y geográficas que dotan de unas cualidades únicas a su viña y a la uva, y la personalidad de sus vinos”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así es su restaurante Refectorio

Si su hotel y su bodega son impresionantes, su cocina no podía quedarse atrás, por eso es uno de sus platos fuertes. Su restaurante Refectorio cuenta con varios reconocimientos, entre ellos una estrella Michelin que mantienen desde 2014. Su cocina está basada en una gastronomía con base clásica, pero sin olvidarse de aportar un toque de personalidad y vanguardia a los platos.

En sus platos se guían siempre por el producto de temporada, prestando atención a la despensa local de la zona y a los proveedores locales, además de darle un lugar de honor al vino.

Marc Segarra es el chef que firma su propuesta gastronómica, reinventándose en cada temporada para ofrecer algo nuevo y más creativo, siempre vinculado a la tradición y al entorno de las tierras vallisoletanas. “Con una filosofía de kilómetro cero, el chef recurre a elementos como la naturaleza, el legado histórico y artístico y la bodega para imprimir un estilo singular y propio en sus elaboraciones”, resaltan.

Cuenta con dos menús diferentes. Uno de ellos es Origen, compuesto por aperitivos, entrantes, principales y postres por un precio de 175 euros. El segundo es Legado, que consta de la misma estructura, pero con un precio de 200 euros por comensal.