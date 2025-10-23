Felipe VI disfrutó de un clásico de la gastronomía burgalesa: lechazo asado en horno de leña

La agenda de Felipe VI lo ha llevado a hacer una visita oficial a Burgos, donde acudió al palacio de congresos y auditorio municipal Fórum Evolución para la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Después de este acto en la mañana del 20 de octubre y antes de continuar con sus planes por la tarde en el Grupo Antolin, el rey y algunos de sus acompañantes pasaron por un conocido restaurante de la ciudad, donde comieron un menú que incluye varios platos tradicionales de la zona.

Felipe VI estuvo en Casa Azofra (calle Don Juan de Austria, 22, Burgos), un restaurante asador en el que ya habían reservado una mesa para su equipo y para él de manera discreta. “La reserva se hizo hace tiempo a otro nombre”, cuentan desde el negocio a la revista Hola. El monarca no pasó desapercibido dentro del local, donde algunos de los comensales reaccionaron al verlo con aplausos y exclamando “¡viva el rey!”.

Sus acompañantes y él disfrutaron de un menú cerrado con un precio de 66 euros por persona y varias muestras de la gastronomía burgalesa. Está compuesto por ensalada de anchoas y pimientos, pincho de morcilla, chorizo y un clásico de la región como plato principal: lechazo asado en horno de leña. Desde el establecimiento revelaron que el rey escogió paletilla “porque es la parte que le gusta”. Por último, el postre que probó es una tarta de hojaldre casera.

Así es Casa Azofra

Además de un asador, Casa Azofra es un hotel familiar y un negocio con más de medio siglo de historia. “Sabor a tradición desde 1958”, reza su página web. El restaurante cuenta con tres comedores, que ofrecen capacidad para 400 personas. Los grandes salones del lugar están disponibles para celebraciones como bodas, bautizos, comuniones y otro tipo de eventos. “En este afamado restaurante en Burgos podrá degustar los más suculentos manjares de la cocina castellana, cuyo plato más típico es el cordero lechal asado en horno de leña”, comparten sus responsables.

Qué comer en Casa Azofra

Además del citado menú, el asador presenta una carta con platos variados. Entre los entrantes fríos se encuentran una ensalada de pimientos con anchoas sobre lecho de lechuguitas de colores (16 euros), un surtido de jamón y lomo ibérico (26,50 euros) y una ensalada de queso “rulo de cabra” con beicon, canónigos y vinagreta de frutos secos (16,50 euros). Entre los entrantes calientes están la sopa castellana (8,50 euros), la morcilla de Burgos (2,65 euros), el chorizo cocido al vino tinto (2,85 euros), los riñones de lechazo a la parrilla (23 euros), las mollejas de lechazo a la sartén (21 euros), el revuelto de bacalao y trigueros (17,50 euros), boletus confitados con cremoso de queso de cabra (15,50 euros) y croquetas caseras de jamón (9,50 euros).

En el apartado de carnes de la carta destacan el cordero lechal asado (un cuarto por 70 euros, una ración por 35 euros), las chuletillas de lechazo (35 euros), el chuletón de vaca rubia gallega (76 euros por kilo), el entrecot a la brasa (34 euros) y el solomillo con salsa de roquefort y nueces (37 euros). También preparan pescados, como bacalao glaseado con alioli y tomate a la plancha con orégano (32 euros), rodaballo a la plancha con patata panadera (34 euros) y rape a la plancha en salsa bilbaína (35,50 euros).

Algunos de los postres del restaurante son tarta de hojaldre con crema (7,70 euros), tarta de queso con mermelada de arándanos (6,60 euros), torrijas de chocolate blanco con helado de chocolate negro (8 euros), trufas (7,70 euros), crema catalana (5,50 euros), leche frita sobre crema inglesa (5,50 euros), flan de la casa (5 euros), queso fresco de Burgos (5 euros) y sorbete de limón al cava (6,60 euros).