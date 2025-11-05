Daniel Brito 05 NOV 2025 - 10:18h.

The Library, en pleno centro de Madrid, es la mejor apertura de España: un wine bar con una de las mejores cartas de vinos

Los bares de vinos imprescindibles en España y Europa que un sumiller belga recomienda visitar

Compartir







Cada año abren en España cientos de bares y restaurantes con el objetivo de hacerse un hueco en el complicado mundo de la hostelería y con la difícil tarea de conquistar a cada uno de sus comensales frente a la competencia. Unos consiguen triunfar y otros, por mala suerte u otros factores, no terminan de despegar. Pero no son pocas las nuevas aperturas que logran un lugar reconocido, como The Library, en Madrid, que ha sido elegido como la mejor apertura del 2024.

La nueva edición de los The Fork Awards celebrada en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío ha premiado con el People’s Choice Award, que eligen los usuarios de la plataforma de reservas The Fork, a The Library (calle Serrano 2) como la apertura favorita del 2024.

En pleno centro de Madrid, The Library es un auténtico wine bar que cuenta con una amplia vinoteca en la que alberga más de 3.500 referencias de vinos, además de un club privado, conquistando así a clientes y a chefs como Ramón Freixa o Mario Sandoval. “Nuestra boutique de vinos es una joya de curaduría, presentando una selección impecable de las bodegas más prestigiosas del mundo, guiada por expertos sumilleres”, explican en su web.

Así es The Library

El local, capitaneado por el chef Sandro Silva y por Marta Seco, se ha convertido en referencia gastronómica en la capital, dividiéndose en varios espacios. Uno de ellos es The Boutique, que se inspira en las grandes bibliotecas palaciegas donde se encuentran sus más de 3.500 vinos de las mejores denominaciones de origen del mundo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otro espacio es The Bar, con una carta de vinos de 80 propuestas de tintos, blancos o dulces y rosados donde “las conversaciones fluyen como el vino, envolviendo a los sentidos en una experiencia que trasciende lo cotidiano”. Por su parte, The Cuisine es “un espacio íntimo y reservado” que ofrece una experiencia gastronómica excepcional donde se puede disfrutar de tres menús.

Uno de ellos es el Menú Nysa, de 400 euros por persona; otro es Teseo, de 250 euros por persona; o su Menú a la Carte, donde puedes elegir entre sus propuestas gastronómicas.

Elegidos por los mejores chefs

Los 41 restaurantes nominados de este año han sido seleccionados por un jurado integrado por un total de 58 chefs españoles reconocidos con 3, 2 y 1 estrellas Michelin, entre los que se encuentran Paco Morales (Noor), los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Dabiz Muñoz (Diverxo), Elena Arzak (Arzak), Jesús Sánchez (El Cenador de Amós), Mario Sandoval (Coque) o Begoña Rodrigo (La Salita), entre otros. De entre todos los seleccionados, más de 25.000 usuarios (la cifra más alta de votos hasta la fecha) han votado a sus aperturas favoritas durante un periodo de votación que ha durado 6 semanas.

El palmarés de los finalistas a mejores aperturas del 2024 lo completan, por orden alfabético: