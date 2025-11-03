Abraham Mateo llevó a Peldanyos a comer sushi a un restaurante en Las Rozas

Abraham Mateo, una de las grandes estrellas de la música en España, se ha reunido con uno de los creadores de contenido que más triunfa en nuestro país subiendo a TikTok e Instagram vídeos relacionados con el mundo de la gastronomía. Se trata de Sergio Bolaños, popularmente conocido como Peldanyos, que ha invitado al artista gaditano a desvelar cuál es su restaurante favorito en Madrid. El cantante confiesa al principio del vídeo que le apasiona la comida japonesa, hasta el punto en el que afirma: “Yo podría desayunar, merendar y cenar sushi”.

Antes de mostrar cuál es el local que van a visitar, el intérprete de ‘Señorita’ o 'Quiero decirte' señala que es un cliente habitual desde hace mucho tiempo: “Yo llevo comiendo aquí 12 años”. El lugar al que se refiere es Nakama Sushi Bar (calle Belgrado, 22-B bajo, Polígono Industrial Európolis, Las Rozas, Madrid), que se presenta en su página web como un restaurante de cocina japonesa no tradicional en el que fusionan varios tipos de cocina: “Hemos intentado recoger lo mejor de las gastronomías japonesa, mediterránea y caribeña para crear una experiencia inolvidable en un ambiente divertido y cosmopolita de decoración vanguardista y acogedora”.

Qué come Abraham Mateo en Nakama

El vídeo de Abraham Mateo y Peldanyos enseña cómo los dos prueban algunos de los platos favoritos del cantante en Nakama Sushi Bar. “Yo soy muy leal a mis gustos. Aunque lleve 12 años viniendo aquí, siempre pido lo mismo, la verdad”, anuncia el cantante. El influencer se muestra de acuerdo con él: “Yo pido mucho sushi a domicilio. Siempre pido a los mismos sitios y siempre pido lo mismo”.

Su menú comienza con unas gyozas de wagyu (16 euros) y con un plato de nakitos (16,35 euros), que son unas bolitas de arroz crujiente envueltas en salmón con topping de anguila y mayonesa de eneldo con miel. Continúan comiendo nigiris de vieira a la plancha (5,05 euros la unidad), también servidos con mayonesa de eneldo con miel; y nigiris de toro (5,20 euros la unidad), que se pueden pedir flambeados en el restaurante.

El artista pregunta posteriormente a Peldaynos por lo que más le ha gustado, ante lo cuál él menciona las gyozas, el gunkan sushi y también los nigiris de salmón lima (3,90 euros la unidad). También pasan por su mesa tempura ebi kakiage, langostinos tigre negro en tempura crujiente con salsa picante (24,4 euros) y una bandeja de spicy tuna roll (19,45 euros por 10 unidades) que incluye makis con furikake, aguacate y topping de tartar de atún picante.

El invitado incluye en su pedido el arroz Nakama (13,60 euros), que es un arroz japonés salteado en mantequilla de ajo y perejil con zanahoria, pollo y un toque de jengibre. Además, cuenta que sus dos opciones favoritas entre todos los makis que incluye la carta son el Elvis roll (18,45 euros por 8 unidades), con makis de anguila, salmón y aguacate con topping templado de salsa de anguila y mayonesa picante; y el tempura roll (16,90 euros por 10 unidades), con makis tempurizados rellenos de salmón y aguacate. Para terminar, toman como postre una selección de mochis, entre los que destaca el sabor favorito de Abraham Mateo: piña y coco. También degustan mochis de cheesecake con arándanos, de mango con maracuyá y de té verde.

Qué cocina Abraham Mateo

El cantante comparte durante su charla con el creador de contenido que había pensado en invitarlo a su casa y hacerle una cena. “¿Pero tú cocinas bien?”, le pregunta Peldanyos. Abraham Mateo reconoce que no y añade: “Te haría el mejor sandwich que te han hecho en tu vida”. Después comenta entre risas que se le da bien preparar sándwiches y huevos revueltos. Por su parte, el influencer aprovecha la ocasión para regalarle un producto de su marca Sugar Papi: un lingote Dubái (19,90 euros), una tableta de chocolate con pistacho natural machacado, salsa de pistacho y capas crujientes de kadayif artesanal.