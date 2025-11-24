Este establecimiento madrileño ha cautivado a muchas celebridades internacionales

La gastronomía española conquista a muchos de los turistas que recorren nuestro país, incluyendo a algunos muy célebres que son conocidos en todo el mundo. En una zona céntrica de Madrid hay un restaurante que puede presumir de haber conquistado a famosos de la talla de Michelle Obama, Susan Sarandon, Ana de Armas, Alec Baldwin, James Blunt, Zinedine Zidane, Tim Burton, Juanes y un largo etcétera. Todos ellos han posado en fotografías que el establecimiento reúne en una galería de “amigos y familia” en su página web.

Se trata de Murillo Café (calle de Ruiz de Alarcón, 27, Madrid), que cuenta con una localización privilegiada entre el paseo del Prado y el parque del Retiro en la ciudad. Muchos visitantes y apasionados del arte lo encontrarán junto a la puerta de Murillo, el acceso al Jardín Botánico de Madrid que está frente a una de las fachadas del Museo del Prado.

De café a bistró

Murillo Café es un espacio que combina tradición y modernidad tras casi un siglo de historia, ya que abrió sus puertas en 1927. “Comenzamos en un local que había perdido su encanto y que estábamos dispuestos a rescatar. Nació como sueño, un lugar para comer cerca del Museo del Prado”, explican sus responsables. En la actualidad definen el negocio como un acogedor bistró urbano “donde encantados recibimos a vecinos, amigos y visitantes que se enamoran, como lo hicimos nosotros, de Madrid”.

Un bistró es un pequeño restaurante popular de estilo francés, según la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. La denominación se usaba tradicionalmente para referirse a los establecimientos como tascas o tabernas de París que servían vino en torno al siglo XIX. Sin embargo, a lo largo del siglo XX el turismo cambió estos lugares y cambió el término, que hoy en día se vincula a restaurantes que sirven platos clásicos y que cuentan con una decoración elegante.

Qué comer en Murillo Café

Los clientes del bistró favorito de Michelle Obama en Madrid no solo encontrarán gastronomía española, sino también platos de otros países. “Nuestra terraza con vistas al Prado es el escenario perfecto para saborear su propuesta gastronómica de marcado carácter mediterráneo”, expone la web de Murillo Café. Destacan clásicos de la cocina española como las patatas bravas (9,50 euros), la ensaladilla rusa con ventresca (14,50 euros) y el salmorejo con huevo cocido y jamón ibérico (10 euros).

La carta reúne platos venezolanos como los tequeños (10 euros), que son esos populares palitos de queso envueltos en masa fina y fritos; o la polvorosa de pollo (17,50 euros), un pastel de pollo horneado según una receta caraqueña y acompañado de brotes verdes.

Otras opciones son los rollitos vietnamitas de langostinos (14,50 euros), las empanadas criollas (14 euros), los chips de plátano (8 euros), la ensalada de pollo Gandhi (14 euros), la yuca frita (12 euros), risotto de tomates secos y Grana Padano reserva (19 euros), fagotti a la trufa negra con Grana Padano reserva (17 euros), parmigiana de berenjena (14 euros), carpaccio de calabacín (15 euros) o tartar de atún (21 euros).

Los dueños presumen de una “receta de nuestra familia de toda la vida”, la de su fondant de chocolate (9 euros): “Nuestro postre estrella de chocolate caliente con helado de vainilla”. Otros postres disponibles son la crispeta de manzana (9 euros), la pavlova de fresas (8 euros) y el tiramisú de maracuyá (9 euros).

Conviene hacer reserva antes de acudir al restaurante por ser un lugar concurrido, especialmente los fines de semana, cuando ofrecen brunch a la carta con delicias como huevos benedictinos o los bagels de salmón y aguacate. Además, el espacio está disponible para la celebración de eventos privados.