Theo Zidane, hijo de Zinedine Zidane, juega en el Córdoba Club de Fútbol

El joven de 23 años comió con su familia en un restaurante tradicional del barrio de San Lorenzo

Zinedine Zidane es una leyenda del fútbol que no necesita presentación tras jugar en el Real Madrid y años después acabar convirtiéndose en entrenador del equipo. Parece que lleva en la sangre el talento con el balón, ya que los cuatro hijos del francés aspiran a repetir los logros de su padre en el mundo del deporte y han sido jugadores en las categorías inferiores del Real Madrid. Uno de ellos, Theo Zidane, forma parte desde 2024 del Córdoba Club de Fútbol. Un restaurante de la mencionada ciudad andaluza acogió la celebración del 23 cumpleaños del joven, donde estuvo acompañado por varios miembros de su familia.

Zinedine Zidane y Theo Zidane visitaron La Cuchara de San Lorenzo (calle Arroyo de San Lorenzo, 2, Córdoba), un establecimiento que se puede encontrar en el centro de Córdoba, concretamente en el barrio de San Lorenzo. Se presenta como un restaurante tradicional “de auténtica cuchara” en el que el exfutbolista y los suyos disfrutaron de una agradable comida. La cuenta de Instagram del negocio compartió una fotografía en la que se puede ver que posaron con los trabajadores en la cocina del local.

“Zidane y su familia compartieron mesa con nosotros en un día lleno de cercanía, respeto y buenos momentos”, indica la publicación. Además, el texto incluye una felicitación de cumpleaños para su hijo: “Queremos aprovechar para felicitar con cariño a Theo Zidane, a quien deseamos un nuevo año lleno de alegrías, éxitos… y momentos compartidos en familia. Un placer que pudiera celebrarlo con los suyos, y que eligieran La Cuchara de San Lorenzo para hacerlo. ¡Feliz cumpleaños, Theo! Gracias por hacernos parte de este día tan especial”.

La evolución del restaurante

La Cuchara de San Lorenzo es un restaurante familiar que abrió sus puertas en 2006 de la mano de los hermanos Paco López y Narciso López. El primero es un chef con experiencia en distintos lugares de Andalucía y País Vasco. El segundo se dedicaba al sector de la joyería, pero decidió apostar por la hostelería y formarse en el mundo de la gastronomía con la ayuda de su hermano.

El local empezó como una taberna cordobesa en la que servían desayunos, menús del día y tapas, además de acoger eventos relacionados con el fútbol. Sin embargo, con el paso del tiempo los propietarios cambiaron el enfoque para dar más importancia a los platos de Paco: “Siempre hemos querido destacar en trabajar con productos frescos, de temporada y platos de auténtica cuchara”. También han reformado el espacio para ampliar su capacidad en 2019 y poder organizar eventos como bodas, bautizos, comuniones, comidas de empresa o reuniones familiares.

Qué comer en La Cuchara de San Lorenzo

Este restaurante cordobés destaca en su página web que trabajan con el producto de temporada “con mimo y delicadeza para sacar el máximo partido a los sabores que nos ofrece nuestra tierra”. También presume de un ambiente muy cuidado en el que puedes disfrutar de “auténticos platos de cuchara tradicional con toques creativos y de vanguardia”. Su carta incluye entrantes como el clásico salmorejo cordobés con huevo y jamón, así como la mazamorra de almendra con matices marinos.

Para quien no la conozca, la mazamorra podría describirse como una sopa fría con textura espesa. Los callos son otro plato de cuchara que aparece en el apartado de estofados: “Son historia, paciencia y sabor en cada cucharada”. En esta sección también está el guiso diario, que varía según la oferta del mercado y para el cual recomiendan consultar las recomendaciones del día.

Otras opciones para pedir son flamenquín con jamón, papada, queso y tortilla con ajo y perejil; el parmentier de boletus con puré de patatas al aceite de oliva y huevo a 63 ºC; el arroz negro de lunares con tallarines de calamar y tirabeques; el bacalao confitado con crema de puerro y vainas de guisantes con sus guisantes a la brasa; el rabo de toro con patatas; las gyozas de carrillada ibérica y su jugo reducido; o la tortilla de espinacas esparragada.