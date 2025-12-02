Con esencia japonesa: la mejor pizza de España se come en Valencia

Daniel Brito 02 DIC 2025 - 16:30h.

Con una fusión mediterránea y japonesa, la pizzería Harinella de Valencia ha logrado la mejor pizza de España en 2025 con Kaori Chan

Uno de los platos más populares a lo largo de todo el mundo es la pizza. Las infinitas combinaciones que se pueden hacer con ellas, hasta en versiones dulces, hace que sea de lo más versátil y capaz de adaptarse a los gustos de cada persona con la elección de ingredientes e incluso con la forma en la que se hace la base. Y para encontrar la mejor de España se ha celebrado el III Campeonato de España de Pizzas en Barcelona donde se ha elegido a la mejor pizza de España en 2025 entre los 15 restaurantes finalistas.

Una pizza casera recién horneada es un gran placer, más aún si es la nueva mejor pizza de España, un premio que se ha llevado una creación del restaurante valenciano Harinella (calle de Quart 127).

Así es la mejor pizza de España 2025

Sus pizzeros han creado Kaori Chan, la pizza ganadora que ha sabido combinar la tradición italiana de este plato con una propuesta que fusiona el sabor mediterráneo con un toque japonés que ha logrado convencer para ser seleccionada como la mejor de todas las presentadas. Su nombre viene de Kaori, el nombre de la mujer de Ivano, uno de los hermanos a cargo de Harinella.

Su pizza es, como ellos la definen, “una reinterpretación de la clásica de atún y cebolla convertida en una experiencia sensorial que trasciende fronteras”. La base para Kaori Chan es con harina ‘0’ y mozzarella 100% fiordilatte italiana que luego acompañan con bonito del norte y cebolla roja agridulce. Luego le dan ese toque japonés con un poco de ponzu asiático y aroma del katsuobushi, dándole el toque final con apio fresco.

El resultado de esta conjugación de ingredientes es, según Harinella, “una pizza elegante, delicada y profundamente sabrosa, una experiencia sensorial que trasciende fronteras”, que se puede comer por 17’90 euros.

Las otras dos pizzas en el podio

Dos pizzas más completaron el podio. El segundo puesto fue para una pizza llamada La Montenegro, del restaurante de León La Felisa (calle Zapaterías), en la que se hace una espectacular interpretación de la carbonara de siempre con setas, huevo, y, por supuesto, guanciale.

En el tercer puesto ha quedado la pizza Circus, de La Bicicleta Pizzería en Sevilla (Avenida de España 77 local 11), que combina mezclas de quesos y gorgonzola guanchale con uvas moradas, mascarpone, nueces y miel, siendo ideal para los amantes de los contrastes entre lo dulce y salado.