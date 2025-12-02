El restaurante cántabro que recomienda The Times: "El mejor de la región"

Daniel Brito 02 DIC 2025 - 08:51h.

El diario británico ha puesto por las nubes uno de los mejores restaurantes de España, que tiene tres estrellas Michelin y tres soles Repsol: Cenador de Amós

España entera está repleta de restaurantes destacados no solo por los comensales, sino también por las grandes guías, como la Michelin o la Repsol, que reconocen la alta cocina que se elabora en sus fogones. A ellos se les suma también muchos medios de comunicación internacionales donde sus expertos recomiendan a sus lectores hacer una parada en determinados lugares, como The Times, que en un reportaje sobre Cantabria ha destacado al tres estrellas Michelin el Cenador de Amós (Plaza del Sol, s/n. Villaverde de Pontones).

El chef Jesús Sánchez es quien está detrás de su afamada gastronomía y Marián Martínez es quien dirige el restaurante, una dupla que ha conseguido colocar a Cenador de Amós en la cumbre gastronómica de Cantabria y de España. “Es el mejor restaurante de la región”, expone el periodista del diario británico Paul Richardson, que disfrutó de un almuerzo dominical cortesía de Sánchez, al que define como un chef “especializado en interpretaciones de platos tradicionales cántabros ejecutados con la precisión y el refinamiento de un pastelero”.

Una cocina exquisita y sin pretensiones

Cenador de Amós se establece en una casa-palacio del siglo XVIII reconvertida en un espacio donde la gastronomía es la gran protagonista. “En pleno corazón de Cantabria, Cenador de Amós habita una casona-palacio de 1756. Un edificio barroco con alma, declarado Bien de Interés Cultural, que ha sido restaurado con mimo para mantener su esencia y proyectarla al futuro”, explican.

"Los platos del menú insignia de Sánchez, ‘Desde la raíz’, tenían alma y peso, además de brillo superficial. Su versión del salpicón, una popular ensalada de mariscos, se presentaba como una delicada miniatura con puntos puntillistas de color”, destaca el periodista, que también subraya el pil pil y una salsa verde con lechuga y algas que acompañaban la merluza, una “cocina de alta tecnología del siglo XXI, exquisita, pero sin pretensiones. El almuerzo fue uno de los mejores en tres décadas comiendo en los mejores restaurantes de España”.

Así es Cenador de Amós

La propuesta gastronómica de Cenador de Amós se basa en un menú donde se celebran las raíces y la tierra: “nuestra búsqueda de la esencia y el sabor requiere de un trabajo complejo que bucea en la memoria, el fondo y la forma para conseguir plasmar nuestra inquietud culinaria”.

El menú ‘Desde la raíz’ lo definen como un viaje de sabores puros y marcados con producto de proximidad que actualmente tiene un precio de 297 euros por comensal sin bebidas. La experiencia comienza con platos como el caldo de cocido o la tortilla de Amós con velo ibérico y sigue con la anchoa de Cantabria y mantequilla pasiega o la suprema de pichón, salsifí, colinabo y su propio jugo trufado. Y para terminar con el toque dulce, cinco opciones entre las que destaca caramelo tofe, el bombón de pistacho o el mochi de arroz con leche.