Pelar los huevos a veces es más complicado de lo que parece si la clara se pega a la cáscara, pero el chef de El Cenador de Amós tiene un truco infalible

¿Por qué no es buena idea lavar los huevos?

Los huevos son uno de los productos que parece que nunca faltan en una despensa por su versatilidad: para hacerlos cocidos, fritos, a la plancha, revueltos, en tortilla francesa, de patata, para empanados y rebozados, para postres… Si lo piensas, se pueden incluir en prácticamente cualquier receta del día a día. Aunque ahora su precio ha subido desde el inicio del año y hay cierta reticencia a su consumo debido a la gripe aviar. Sin embargo, su consumo sigue siendo esencial en muchos hogares.

Las formas de consumirlo son casi infinitas, como hemos mencionado, pero probablemente una de las más populares es hacer los huevos cocidos que te sirven para una ensalada, para hacerlos rellenos, para el relleno de una empanada o acompañar una pasta, entre otros.

El tiempo es clave para que el huevo cocido quede en su punto, pero también hay que saber pelarlos, ya que es un momento clave en el que puedes llevarte parte de la clara por delante y que el huevo no quede liso o que sea complicado retirar toda la cáscara porque queda muy pegada a la clara.

Para que esto no ocurra hay más de un truco que se puede emplear de forma sencilla en cualquier hogar y que recomienda el chef con tres estrellas Michelin Jesús Sánchez, de El Cenador de Amós para que pelar los huevos no vuelva a ser un problema cuando estás cocinando.

El truco: sal y vinagre

Tal y como el cocinero aconseja en sus redes sociales, solo hay que añadir un poco de sal y un chorro de vinagre al agua de la cocción, una mezcla que afecta directamente a la cáscara permitiendo que luego se desprenda con facilidad y sin dejar irregular la superficie del huevo.

“El vinagre ayuda a estabilizar las proteínas en la clara del huevo, mientras que la sal reduce la adherencia entre la cáscara y la clara, haciendo que separen más fácilmente. Así que no te olvides de agregar un poco de sal al agua de la cocción antes para que la peladura sea un proceso mucho más sencillo”, aclara Sánchez, puntualizando que esto se debe hacer siempre antes para lograr el resultado perfecto con tus huevos cocidos sin problema alguno.