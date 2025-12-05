El truco de los expertos de la Guía Michelin para detectar "restaurantes atrapa turistas"

Daniel Brito 05 DIC 2025 - 12:20h.

Llega el puente de diciembre y muchas personas aprovechan estos días de descanso previos a la llegada de las fiestas de Navidad para desconectar y hacer alguna que otra escapada. Y como en todo viaje que se precie, hay que comer e intentar degustar algunos de los productos y platos típicos del lugar que visitas, que como allí no lo comerás en ningún otro lado. Sin embargo, ante la cada vez más amplia oferta hostelera es probable que puedas acabar en un restaurante que no va a terminar de ser de tu gusto.

Para evitarlo, aunque siempre hay margen de error, existen algunos trucos y consejos que los expertos e la Guía Michelin utilizan cuando tienen que elegir un lugar donde comer. De esta manera, se aseguran que entran en lugares en los que utilizan productos frescos y de temporada y que huyen de la etiqueta de ‘restaurantes atrapa turistas’.

Detectarlos puede ser más sencillo de lo que creemos, tal y como el exdirector de la Guía Michelin en Francia, Michael Ellis, contó en el podcast Legend, donde dio algunas claves para saber a qué restaurante entrar a pedir mesa y en cuál es mejor pensártelo.

Para comer bien

Uno de los grandes pilares de cualquier restaurante es la carta, y para Ellis es esencial que en ella haya una parte en la que los platos típicos y autóctonos estén representados, así como que haya alguna oferta de platos hechos a fuego lento, desde guisos hasta asados, con largas cocciones, lo que para él es “auténtica cocina” e indica que en las cocinas del restaurante se cocina de verdad y se le da cariño a cada una de las preparaciones.

No obstante, Michael Ellis aconseja fijarse siempre en la pizarra que muchos restaurantes suelen tener a su entrada donde subrayan la oferta del día o el menú que tienen esa jornada. Lo que se expone en ella suele ser bastante significativo con la cocina que se hace, ya que si es cambiante, significa que dependen de los productos frescos y de temporada que consiguen cada día.

Lo que hay que intentar evitar

En cambio, ojo si lo que te encuentras es una carta demasiado larga y en la que no encuentras nada que destaque sobre otros restaurantes. Eso no solo le resta personalidad, sino que sería una señal de que es probable que utilicen en exceso productos precocinados o congelados con los que ofrecer una gran variedad de platos a los comensales.

A todo ello el exdirector de Michelin da otro detalle que no hay que pasar por alto: los platos muy internacionales que puedes encontrar en prácticamente cualquier parte del mundo, como una hamburguesa o una ensalada César, que pueden estar buenas y ser de calidad, aunque el experto señala que “busca algo que se salga de lo común, que esté cocinado con amor y atención”.