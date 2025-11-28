Daniel Brito 28 NOV 2025 - 09:00h.

Es algo ya conocido que en la alta cocina los grandes reconocimientos normalmente van a parar a los cocineros, mientras que a las chefs les es más complicado lograrlo. Eso se ha vuelto a ver en la gala de la Guía Michelín España & Andorra 2026, donde de los 16 restaurantes que conservan sus tres estrellas, la presencia femenina se reduce a Elena Arzak y Esther Manzano, de Arzak y Casa Marcial, respectivamente. De las 30 nuevas estrellas otorgadas en 2026, solo dos mujeres aparecen en la lista.

Los cuatro premios especiales (chef joven, mentor, sala y sumiller), las estrellas verdes y los cinco nuevos dos estrellas Michelin fueron a parar a hombres. Mientras, de los 25 restaurantes que consiguieron su primera estrella, solo dos mujeres se encontraban entre los galardonados: Cristina Jiménez, de Faralá, y Cristina Cánovas, que junto a Diego Álvarez está al frente de Palodú.

Faralá, de Cristina Jiménez

Cristina Jiménez está al frente de Faralá (calle Cuesta de Gomerez 11, 1ª Planta. Granada), un restaurante que juega con la tradición, la emoción y la cultura en cada uno de sus platos. “Faralá encarna el duende y la magia del arte granadino. Una cultura, un espíritu forjado por siglos de historia, de arraigo a la tierra, de sangre, de raza flamenca…”, explican.

La chef se ha formado en la Hurtado de Mendoza, donde estuvo a las órdenes del chef Juan Morilla antes de irse a Girona, donde trabajó en el restaurante Els Branscs y luego trabajar junto a Oriol Balaguer para perfeccionar su pastelería antes de volver a su Granada natal.

El restaurante se encuentra en la entrada de los jardines de la Alhambra y el arte y la luz se fusionan perfectamente para crear un ambiente acogedor donde dar rienda suelta a su experiencia gastronómica, donde la cocina andaluza tiene un papel protagonista. Faralá cuenta con tres menús degustación: Alborán, por 118 euros; La Magia de Albayzin, por 88 euros; y Susurros de Sacromonte, por 70 euros. Todos ellos cuentan con opción de maridaje.

Palodú, de Cristina Cánovas y Diego Aguilar

Cristina Cánovas y Diego Aguilar lideran de forma conjunta la cocina de Palodú (calle Sebastián Souvirón 7-9. Málaga), donde hacen una cocina de mercado y viva, siempre cambiante, en la que plasman los años de evolución en los fogones desde que eran un gastrobar hasta ahora, que han ganado una estrella Michelin.

Su visión de Palodú es una sostenible, con “un precio justo para todas las partes de la cadena de producción, conciliación laboral y personal, oportunidades de desarrollo y, sobre todo, mucha conciencia por las personas. Desde la cocina a la sala, pasando por el office, la limpieza, comunicación o prensa. Todo en Palodú sucede gracias a las personas que lo conforman”.

En su restaurante ofrecen dos menús diferentes. Por una parte, está Palodú, con un precio de 130 euros por persona que tiene también la opción de maridaje de vinos por 75 euros, además de una carta de vinos, bebidas y cócteles. Por otra está Alcazul, una propuesta más reducida y corta con un precio de 110 euros por persona, donde el maridaje de vinos tiene un precio de 65 euros.