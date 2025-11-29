La opción más clara es Simposio, en San Antonio de Benagéber (Valencia)

Los nuevos restaurantes dos estrellas Michelin 2026: cuánto cuestan y qué se come

En la alta cocina española, pedir el clásico “menú del día” sigue sonando a algo más propio en un bar de barrio… pero entre los nuevos restaurantes con una estrella Michelin hay ya algunas fórmulas de mediodía que se le parecen bastante en espíritu: precio cerrado, varios pases y servicio solo a la hora de comer. Eso sí, aquí el cubierto no baja de los 50–70 euros.

Tras la reciente gala de la Guía Michelin 2026, en la que se han anunciado nada menos que 25 nuevos restaurantes con una estrella, hemos querido repasar sus menús y propuestas para ver cuántos ofrecen algo que se pueda llamar, con rigor, “menú del día” (limitado al mediodía y entre semana). En esta ocasión hemos encontrado un restaurante que ofrece esta posibilidad, mientras que otros se desmarcan de esta fórmula, pero al mismo tiempo cuentan con menús más cortos o asequibles que funcionan como puerta de entrada al universo Michelin, aunque se sirvan también por la noche.

Menús del día (o similar) en los nuevos una estrella Michelin

Simposio (San Antonio de Benagéber)

El caso más evidente es Simposio, por Roger Julián, en San Antonio de Benagéber (Valencia). El propio restaurante anuncia en su web el “Menú San Antonio de Benagéber”, descrito como un menú de siete pases (brioche artesano con mantequilla, dos snacks, dos entrantes, principal y postre) que solo se sirve entre semana, a mediodía, excepto festivos. El precio está claramente indicado: 68 euros por persona.

Este menú, que incluye siete pases, con un brioche artesano con mantequilla, dos snacks, dos entrantes, principal y postre, es solo una de las opciones fijas de la casa, junto a menús especiales de Navidad, Nochevieja o San Valentín, todos ellos a precios sensiblemente superiores. No hablamos de un “plato del día” con café incluido, sino de un auténtico menú degustación comprimido que permite probar la cocina de autor de Simposio en versión más contenida: siete pases frente a los diez del “Menú Simposio” (85€) o los doce del “Menú Roger Julián” (105€).

Para el comensal que quiere estrenar estrella sin dejarse los tres dígitos, este formato de mediodía es, hoy por hoy, el equivalente Michelin al clásico menú del día.

Rubén Miralles (Vinaròs)

En el restaurante Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón) no se habla de “menú del día”, pero sí de varios menús degustación en escalones de precio, con una opción de entrada muy competitiva para ser una estrella reciente. Nos referimos al menú Producte, con un coste de 49€ y seis pases, centrado en productos de temporada.

Su web oficial presenta el “Menú Rubén Miralles” como una exploración de la cocina de mercado que se actualiza varias veces al año para aprovechar el mejor producto de temporada. Además, se ofrecen otras dos alternativas de más alta alcurnia:

Menú Amarant (vegano): 56€ por comensal

Menú Terreta: 68€ por comensal

Menú Rubén Miralles: 104 € por comensal, la propuesta más extensa de la casa

Aunque los horarios del restaurante señalan servicio de mediodía hasta las 14:15 y cena hasta las 21:15, los menús no se restringen formalmente al almuerzo. Aun así, en la práctica, reservar a mediodía y optar por el Menú Producte (49 €) es una de las formas más “tipo menú del día”, tanto en precio como en estructura, de comer en un nuevo estrella Michelin.

Regueiro (Tox, Asturias)

En el occidente asturiano, Regueiro, el atelier de cocina de Diego Fernández, estructura su propuesta en varios menús preestablecidos. Su web oficial detalla un “Menú corto” a 75€ por persona, pensado para quienes buscan una experiencia más breve, además de un “Menú Diego” (75€) y un “Menú Hedonista” (115€), todos diseñados como recorridos por su cocina, con distintas secuencias de platos.

No hay mención de menú exclusivo de mediodía, sino que trata de menús degustación servidos como experiencia gastronómica completa. Sin embargo, el menú corto de 75€ funciona como entrada relativamente accesible a un estrella rural donde la ruta hasta Tox se combina con vistas al Cantábrico y una cocina muy personal.

¿Y el resto de nuevos una estrella?

El resto de restaurantes de la nueva hornada Michelin funcionan, en su mayoría, con uno o varios menús degustación que se sirven indistintamente a mediodía y por la noche, por ejemplo:

Barahonda (Yecla, Murcia) articula su propuesta en torno al “Menú Barrica”, cuyo precio 75€, con protagonismo para productos como el cordero segureño, pescados mediterráneos o el chato murciano.

articula su propuesta en torno al “Menú Barrica”, cuyo precio 75€, con protagonismo para productos como el cordero segureño, pescados mediterráneos o el chato murciano. Ochando (Los Rosales, Sevilla) se ha convertido en el símbolo del alta cocina “barata” con estrella, con un menú degustación en torno a 68€ y otro más largo sobre los 85€, además de opción de carta.

se ha convertido en el símbolo del alta cocina “barata” con estrella, con un menú degustación en torno a 68€ y otro más largo sobre los 85€, además de opción de carta. Casas como Miguel González (Ourense), Islares (Bilbao), La Revelía (Amorebieta), Regueiro, Rubén Miralles o Llavor concentran su oferta en menús degustación de entre 75 y más de 100€ según menú y maridaje, sin fórmulas expresamente ligadas al mediodía.

Si hablamos de “menú del día” en sentido clásico (solo a mediodía y a precio contenido), entre los nuevos restaurantes con una estrella Michelin destaca un único caso claro: Simposio, con su Menú San Antonio de Benagéber (68 euros, solo entre semana a mediodía).

Más allá de ese formato, la vía realista para comer en un estrella “como si fuera un menú del día” pasa por aprovechar los menús más cortos y económicos (Menú Producte de Rubén Miralles, menú corto de Regueiro, menú más básico de Ochando) y, siempre que sea posible, reservar al mediodía, donde la experiencia suele ser algo más relajada… aunque el ticket final siga recordándonos que estamos muy lejos del menú de oficina de 12 euros.