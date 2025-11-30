Daniel Brito 30 NOV 2025 - 08:00h.

29 nuevos restaurantes se unen a la lista de Bib Gourmand, establecimientos con una buena calidad-precio reconocida por la Guía Michelin con precios desde 20 euros por persona

Poder comer en un restaurante con una, dos o tres estrellas Michelin es, desde luego, todo un lujo para el paladar. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse un menú en uno de esos restaurantes, por eso mismo la Guía Michelin va más allá de sus estrellas, reconociendo aquellos restaurantes que cuentan con una interesante relación calidad-precio, adaptados a todo tipo de bolsillos donde se puede seguir degustando una cocina de autor impecable.

Estos son los Bib Gourmand, que en 2026 suman 29 novedades. Esta distinción forma parte de la guía roja desde 1997 e incluso desde ella señalan que son los establecimientos favoritos de los inspectores, que valoran siempre que ofrezcan una “excelente calidad-precio” y una experiencia memorable sin que suponga un gran desembolso para los comensales.

Con los 29 nuevos Bib Gourmand la selección de España & Andorra 2026 suma un total de 204 restaurantes con esta distinción. “Lo que los restaurantes Bib Gourmand tienen en común es un estilo de cocina más sencillo: normalmente no encontrarás gastronomía molecular ni ingredientes extraordinariamente exclusivos. En su lugar, dejan al comensal con una sensación muy particular de satisfacción: la de haber comido de maravilla sin gastar de más”, señala la Guía Michelin.

Menús desde 20 euros

Prácticamente todos los restaurantes que entran en la lista de los Bib Gourmand tienen una carta abierta en la que el ticket medio por persona puede ronda entre los 20 y los 50 euros normalmente, pero muchos de ellos también ofrecen menús degustación o del día por precios asequibles.

Por ejemplo, Con Culler tiene un menú del día entre semana por 20 euros y otro menú degustación por 50 euros por persona. En el caso de Oníric, tiene el menú Herrén por 24 euros por comensal, además de otros por 45 y 72 euros. En el caso de Pinea, su menú tiene un precio de 52 euros, mientras que Arre cuenta con uno a 38 euros.

El menú de Regadera asciende a 60 euros por comensal; el de Albidaya es actualmente de 42 euros; el de Loreto tiene un precio de 40 euros; en L’Hostal de Ca l’Enric el menú por persona sale por 66 euros; en Balbuena y Huertas es de 35 euros; Memoria Gustativa ofrece tres menús con precios entre los 45 y los 75 euros; y Macarra tiene disponible un menú corto por 55 euros y uno largo que asciende a los 80 euros.

Los 29 nuevos restaurantes Bib Gourmand