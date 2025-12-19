Pep Guardiola cierra su restaurante catalán en Manchester: el motivo

Daniel Brito 19 DIC 2025 - 13:15h.

Después de siete años en funcionamiento, el restaurante de comida catalana en Machester del entrenador ha comunicado su cierre definitivo

El plato favorito de Pep Guardiola: típico de Cataluña

Compartir







Hace ya casi una década desde que Pep Guardiola hiciera las maletas para trasladarse a Reino Unido y convertirse en el entrenador del Manchester City. Desde entonces, la vida del técnico ha girado en torno a la ciudad con sus tres hijos y su exmujer, Cristina Serra, de la que se separó hace casi un año. Pero más allá de entrenar al equipo de fútbol, el exfutbolista también ha abierto un negocio de hostelería que, tras siete años funcionando en la ciudad, echa el cierre.

En 2018, cuando Guardiola ya llevaba dos años en Manchester, se aventuró a abrir el restaurante Tast Catala, especializado en ofrecer comida catalana y ubicado en pleno King Street, un sueño gastronómico que dará su último servicio el 20 de diciembre, cuando cerrará definitivamente, tal y como han comunicado a través de sus redes sociales.

PUEDE INTERESARTE La pizzería a la que van los futbolistas del Real Madrid y el Atlético

El proyecto del restaurante nació de la mano de los socios de Pep Guardiola, Ferran Soriano y Txiki Begiristain, que contaron con la ayuda del chef con estrella Michelin Paco Pérez, que durante estos años ha estado al frente de lo que se preparaba en los fogones de Tast Catala.

PUEDE INTERESARTE La carnicería que puso de moda Simeone donde encargan los futbolistas sus barbacoas

El motivo del cierre

A lo largo de estos años, y con la cocina catalana por bandera, Tast Catala ha intentado hacerse un hueco en la oferta gastronómica de Manchester, llegando incluso a tener el reconocimiento de la Guía Michelin. Sin embargo, parece que la rentabilidad es el motivo que les hace tomar la decisión del cierre.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Al igual que otros muchos en el sector hostelero, nos hemos enfrentado a condiciones comerciales excepcionalmente difíciles y al aumento de los costes, pero el apoyo inquebrantable de nuestros accionistas y la dedicación de nuestro equipo nos ha ayudado a superar estos siete años”, han señalado en el comunicado.

"A nuestros fieles clientes: gracias por elegir cenar con nosotros, celebrar con nosotros y apoyarnos. Tu creencia en el sabor nos ha mantenido vivos durante siete años y ha sido un privilegio darte la bienvenida a través de nuestras puertas", han agradecido a sus comensales.

Una cocina catalana de calidad

Como indican en su web, aún activa, Tast Catala nació de la necesidad de volver a comer la comida que solían degustar en España. “Queríamos ofrecer comida de alta calidad y conocimientos culinarios, pero también la experiencia de un excelente restaurante de Barcelona. Un toque moderno, contemporáneo y fresco del sur de Europa”, así nació el restaurante con dos ambientes diferentes, por una parte, el bar con terraza y por otra el restaurante.

En su carta se ha podido encontrar desde platos cocinados al carbón a arroces y postres, todo ello siempre acompañado de la esencia de los sabores catalanes, como la butifarra, sus embutidos, las patatas bravas, las carrilleras ibéricas o el solomillo gallego, además de un toque dulce con la crema catalana o la tarta de Santiago.