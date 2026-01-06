Lucía Pombo y Álvaro López Huerta acudieron al “bar resalao” de Dani García en Madrid

“Mis hermanas comen bastante peor que yo”, declaró la influencer desde el restaurante

El clan Pombo se ha consolidado como una de las familias de influencers más conocidas de España. Una de sus integrantes es Lucía Pombo, hermana de Marta Pombo y María Pombo, que trabaja como piloto de aviación comercial, pero también es una creadora de contenido con más de 600.000 seguidores en Instagram. En esta red social comparte detalles de su vida personal y, en más de una ocasión, contenido gastronómico.

Lucía Pombo acudió el pasado junio a Lobito de mar (calle Jorge Juan, 10, Madrid), uno de los restaurantes de Dani García en la capital. El chef lo presenta como su “bar resalao”: “Traemos todo el sabor del mar en cada plato”. El espacio cuenta con una zona de barra para pedir tapeo de manera informal y otra con mesas que tiene una carta diferente, “más formal a base de mariscos, los afamados espetos y los arroces andaluces con alma alicantina”.

La influencer enseñó y comentó a través de Instagram Stories algunos de los platos que allí había probado en compañía de su marido, Álvaro López Huerta. La pareja pidió una de las especialidades de marisco de la casa, el bogavante, que el negocio sirve frito, cocido o a la brasa (35 euros por 250 gramos). También tomaron gazpacho y, de la sección de entrantes marinos y vegetales de la carta, ella eligió la ensaladilla lobito de anguila ahumada y piparra (17 euros), sobre la que declaró: “He comido ahora una ensaladilla rusa de anguila que os morís”.

Su menú para el mediodía también incluyó carpaccio de chuletón de atún, que el restaurante sirve con aceite de oliva (30 euros) o con huevos fritos al ajillo (32 euros). El local describe esta última variante como “un equilibrio perfecto entre lo delicado y lo atrevido, como esas experiencias que dejan huella”. Además, Dani García destaca que todo el atún que sirven en el restaurante es salvaje y pescado en almadraba, "técnica de pesca artesanal que se utiliza para capturar grandes cantidades de atún rojo en su migración anual por el mar Mediterráneo".

La manía de Lucía Pombo para comer

Lucía Pombo se sinceró desde el restaurante Lobito de Mar y confesó una de sus manías a la hora de comer. También aprovechó la ocasión para hablar sobre sus hermanas y aseguró que ella es la que mejor se alimenta de las tres: “De pequeña no comía muy bien, pero a raíz de conocer a Álvaro, él me ha ido enseñando a comer de todo. Ahora pruebo absolutamente todo. Mis hermanas comen bastante peor que yo”. La creadora de contenido habló sobre el plato de ensaladilla de anguila ahumada y piparra que acababa de comer y también sobre el gazpacho, el cual la llevó a revelar el rechazo que le provocan ciertas comidas: “Me acabo de tomar un gazpachito. A mí todos los platos que sean líquidos, de cuchara, por alguna razón el sabor me encanta, pero me da como arcadas. No entiendo muy bien por qué”.

Después señaló que existen platos de cuchara que le gustan especialmente porque cuentan con más elementos sólidos que líquidos, como son los casos de las lentejas, las alubias, los garbanzos o el cocido: “Todo eso me encanta porque puedo masticar. Pero si es una crema de boletus, no me la tomo. El sabor me encanta, pero no me lo puedo tomar”. La mayor de las Pombo remató su confesión explicando cómo se las arregla a la hora de comer esos platos más líquidos: “El gazpacho me encanta y el salmorejo también, pero siento que necesito un poco de pan o algo para mezclarlo. Esa es mi maniíta tonta”.