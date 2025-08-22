Daniel Brito 22 AGO 2025 - 10:34h.

María Pombo siempre le añade un ingrediente sorprendente a la tarta de queso que afirma que debería venir siempre sin tener que pedirlo

La tarta de queso se ha convertido en un indispensable de cualquier carta de los restaurantes o de los expositores de las pastelerías. La fiebre por este pastel ha aumentado en los últimos años, tanto que la tarta de queso como tal ha pasado a un segundo plano y ya se hace con todo tipo de quesos, pero también se mezcla con otros ingredientes para crear cheesecakes de pistacho, de té matcha o de galleta lotus, entre las muchas combinaciones que hay.

Sin embargo, hay muchos que siguen optando por la original, aunque también es verdad que le añaden algún complemento para potenciar su sabor, como hace María Pombo. Hace unos meses la influencer subió un vídeo a sus redes sociales comiendo una porción de tarta de queso en la que desvelaba el ingrediente que, según ella, debería venir siempre en el plato para acompañar la cheesecake.

El ingrediente que le añade

“Un pack que debería venir junto sin tener que pedirlo”, escribía la creadora de contenido en el vídeo donde se ve cómo combina la tarta de queso con un poco de sal gorda, un añadido que hace que el sabor se potencie todavía más logrando hacerlo un bocado totalmente irresistible para la pequeña de las hermanas Pombo.

“Sal gorda con tarta de queso. La octava maravilla del mundo”, expresa María Pombo en el TikTok en el que descubrió este truco que tiene cada vez que se pide una tarta de queso en cualquier restaurante o la come en casa. Con defensores y detractores de su combinación, lo cierto es que la influencer demuestra que la tarta de queso sigue teniendo infinitas formas de prepararla y comerla y que cada cual tiene que descubrir cuál es la que más le gusta.

El lado cocinillas de María Pombo

María Pombo no solo desvela de vez en cuando algunos de sus gustos culinarios, sino que también muestra que tiene su lado cocinillas, aunque reconoce que la cocina no es el terreno que más domina.

Aún así, la influencer enseñó en otro vídeo como hace un aperitivo sencillo y rápido con el que siempre triunfa: la tramposina. Se trata de una receta rápida que se puede hacer con los ingredientes que tengas en tu nevera o en la despensa. ¿Qué necesitas? Según Pombo, una lámina de hojaldre, huevo para pintar, orégano y el resto de los ingredientes corren a tu gusto.

Ella extiende la masa de hojaldre y la corta en tiras. Luego lo pincha con un tenedor y pinta las tiras con el huevo batido para seguidamente añadir los ingredientes en trozos pequeños. Solo falta ponerle orégano al gusto, hornear durante unos 15 minutos e hincarle el diente.