21 FEB 2026 - 21:24h.

La familia de Adrián Palomino se muestra profundamente agradecida con todo el apoyo recibido

La familia de Adrián Palomino Plaza, el español en coma en Tailandia, anuncia que su repatriación está en marcha: "Gracias a ese apoyo masivo, ya se han iniciado las gestiones para la repatriación de Adrián. En estos momentos se están ultimando los aspectos técnicos, sanitarios y administrativos necesarios para garantizar que el traslado se realice con todas las garantías médicas y de seguridad".

Por motivos de confidencialidad, la familia asegura que no puede dar detalles del procedimiento: "Podemos confirmar que la repatriación está cerrada y organizada. Si la situación clínica de Adrián se mantiene estable, el traslado se realizará en los próximos días".

"Sin esa implicación colectiva, este avance no habría sido posible", recalca la familia

La familia de Adrián Palomino se muestra profundamente agradecida con todo el apoyo recibido para que el joven pudiese volver a casa. "La respuesta ha sido extraordinaria. La rapidez en la difusión, la sensibilidad en el tratamiento informativo y la movilización social generada han sido determinantes. Sin esa implicación colectiva, este avance no habría sido posible", asegura en la nota de prensa.

Y destaca el papel tan relevante que ha desempeñado la Fundación Ángel Nieto: "Se ha hecho cargo de la gestión del GoFundMe para garantizar la máxima transparencia, seguridad jurídica y una correcta planificación fiscal, evitando cualquier carga o complicación innecesaria para la familia de Adrián". Y es que también están colaborando para que el joven cuente con "el mejor acompañamiento" cuando llegue a Madrid.

Cierran la campaña de GoFundMe tras conseguir el objetivo

La familia anuncia el cierre de la campaña GoFundMe tras conseguir el dinero que necesitaban para traer a Adrián de vuelta: "Tras haber alcanzado el objetivo económico previsto para cubrir la repatriación y los primeros gastos médicos derivados de la situación, la campaña de GoFundMe queda oficialmente cerrada". Y añaden una nueva forma de colaborar para aquellos que quieran hacerlo: "Cualquier persona que desee seguir colaborando con Adrián y apoyar su proceso de recuperación podrá realizar su donativo directamente a través de la Fundación Ángel Nieto".

La familia, conmocionada, reconoce que estarán "en deuda con cada persona que ha contribuido": "La respuesta solidaria ha superado cualquier expectativa y ha demostrado, una vez más, la fuerza de la movilización colectiva cuando más se necesita". "Gracias, de corazón, por cada gesto, cada mensaje y cada muestra de apoyo", concluye. Porque gracias a todo este apoyo, la pesadilla de Adrián está cada vez más cerca de terminar.