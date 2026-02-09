Lía Gómez 09 FEB 2026 - 07:01h.

Bad bunny, la estrella principal de la Super Bowl 2026, tiene su restaurante de lujo en Miami

¿Qué son la tripleta y el quesito? Los platos con los que Bad Bunny reivindica la cultura puertorriqueña

La relación entre Bad Bunny y la gastronomía no es nueva. De hecho, en numerosas ocasiones se ha declarado públicamente como amante del arroz con salchichas -plato típico boricua- y del sushi. Como tampoco lo es que le encanta fusionar tendencias a todos los niveles, desde el paladar hasta su propia música, como se ha visto en su último disco ‘Debí tirar más fotos’. Quizá por eso no resulte extraño que para abrir su primer restaurante eligiera la fusión entre un asador tradicional y la cocina japonesa, algo que ha encandilado a numerosos famosos, que se han convertido en asiduos de Gekko, el restaurante que abrió en 2022 junto al empresario David Gruttman en una de las zonas más importantes (y exclusivas) de Miami (Florida) y que incluso el futbolista Lionel Messi acabó convirtiéndose en un habitual.

La realidad es que la relación entre Bad Bunny y Messi no es casual. De hecho, es uno de los deportistas (por no decir el que más) que más aparece en las canciones del artista boricua: Desde que Messi está en Estados Unidos/todo el mundo sabe quién es la cabra. Ya no es Tom Brady canta en su tema 'Vuelve Candy B', en el que también menciona al mítico quarterback de los Patriots. Este año el cantante boricua ha sido el encargado de realizar el mítico halftime show de la final de la NFL en San Francisco en la madrugada de este 9 de febrero y cuyo espectáculo del descanso se ha convertido en un auténtico evento más allá de lo deportivo.

Un sitio de moda

Quizá Tom Brady aún no ha visitado Gekko, pero Messi, desde que se fue a jugar al Inter de Miami, sí que lo ha hecho e incluso lo eligió como lugar de celebración del cumpleaños de su esposa, Antonella, en lo que fue un evento lleno de deportistas, influencers y famosos. Luis Suárez, Jordi Alba o Sergio Busquets fueron algunos de los que se vieron en la celebración, en la que también estuvo el productor musical y DJ Bizarrap, aunque son muchos los famosos que, ya sea porque residen en Miami o porque la visitan, se acercan a probar la propuesta gastronómica del restaurante de Bad Bunny.

Y es que la estética cuidada, ambientada en lo asiático para dar ese punto exótico más allá de la comida, en la que los tonos oscuros y tenues con toques de luz crean esa atmósfera íntima que aumenta la experiencia gastronómica se ha convertido en todo un reclamo… aunque no apto para todos los bolsillos.

Comida fusión de lujo

Gekko es una palabra japonesa cuyo significado es “luz de luna”, de ahí la estética que la estética del restaurante sea la mencionada. Si bien, en su página web el sitio se define como “un steakhouse y lounge de inspiración japonesa, diseñado por David Grutman y Bad Bunny, ubicado en el barrio Brickell de Miami. Combina el ambiente de un steakhouse de lujo con la cocina japonesa moderna, con filetes de primera calidad, sushi innovador y aperitivos de mariscos. El lounge, con DJs de primera y servicio VIP, ofrece una vibrante experiencia nocturna”.

Por eso, en su carta existe una gran variedad que va desde carne hasta mariscos, pasando por comida fusión y comidas típicas japonesas como es el sushi, uno de los platos favoritos del cantante boricua.

Además, también está la opción de acompañar (o cerrar) la cena o el almuerzo con un cóctel. Aunque, eso sí, no te puedes tomar el mítico ‘moscowmule’ que da nombre a una de las canciones de Bad Bunny porque ese, al menos de momento, no está en la carta. Pero si quieres probarlo… tendrás que rascarte el bolsillo, porque aproximadamente una cena para dos no suele bajar de los 200 dólares… y puede llegar a superar los 600 dólares en función de las opciones de la carta escogidas.