Daniel Brito 31 ENE 2026 - 10:00h.

El chef madrileño ha presentado en Madrid Fusión 2026 el menú líquido que empezará a ofrecer desde febrero y que, combinado con el sólido, suman 900€ por comensal

Dabiz Muñoz y su rutina en DiverXO: "Sigo trabajando mínimo 10 horas al día"

El chef Dabiz Muñoz ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos días, no solo con su próxima apertura en Ibiza de un nuevo StreetXO, sino que también por su presencia en la última edición de Madrid Fusión 2026, mismo lugar donde en 2007 fue elegido cocinero revelación. Allí el madrileño presentó su Menú Metamorfosis, su creación líquida expresamente pensada para acompañar el menú que ofrece en DiverXO, restaurante en el que atesora tres estrellas Michelin.

No hay duda del trabajo existente tras la confección de un menú líquido que maride a la perfección con su menú sólido ‘La cocina de los cerdos voladores’, ahora bien, el centro de atención ha ido a parar al precio de esta nueva oferta.

Así ha evolucionado el precio de su menú

Cuando en 2007 recibió el reconocimiento de chef revelación en Madrid Fusión su menú costaba 45 euros, entonces las estrellas Michelin brillaban por su ausencia en su palmarés, pero cuando llegó la primera tres años después el preció ascendió a los 75 euros y con la segunda en 2012 el total del menú por persona se colocaba en 90 euros.

Ya con la tercera estrella Michelin ofertaba un menú corto por 115 euros y otro largo por 170 euros, precio que poco a poco fue ascendiendo hasta colocarse en los 250 euros por comensal, que subió tras la pandemia a los 365 euros, subidas progresivas que colocan a su menú actualmente en 450 euros.

A partir de febrero el cocinero ofrece el menú líquido Metamorfosis que, para él, como explicó en Madrid Fusión, no se trata de un maridaje como tal, sino que han hecho una cocina líquida que convive con la sólida y tiene importancia individualmente.

Cómo disfrutar del menú Metamorfosis

De esta manera, su nueva oferta contempla la opción más completa, que sería tomar el menú degustación y el menú líquido en su totalidad, lo que requiere el desembolso de 900 euros por persona (450 euros por cada menú). Sin embargo, el marido de Cristina Pedroche da otras dos opciones para disfrutarlo conjuntamente.

Asimismo, desde febrero el comensal tendrá la oportunidad de probar el menú degustación al completo y la mitad del líquido por 700 euros, así como solo la mitad del menú sólido y la totalidad del líquido, también por 700 euros. Además, sigue ofreciendo sus maridajes: Eruciforme por 300 euros por comensal, Crisálida por 600 euros, y Danaus Plexippus por 900 euros.

Así es el menú líquido de DiverXO

El menú Metamorfosis lo define Dabiz Muñoz como una composición de “bebidas masticables” que es totalmente 0,0, sin alcohol y sin azúcar. Con esta nueva creación el cocinero admite que “romperán cabezas” con creaciones como el vino de liebre o el champán de mantequilla.

Este proyecto comenzó hace cuatro años en un viaje a Croacia donde vio la importancia de las bebidas fermentadas. “Hacemos una cocina líquida que combina de manera orgánica con la sólida unos líquidos que queremos que fueran una montaña rusa, con mucho sabor y rompiera todas las reglas de lo que acompaña a la cocina sólida y que tuviera importancia por sí misma”, contó durante su ponencia en Madrid Fusión.

Junto a su equipo, el chef ha creado una treintena de bebidas para recibir al comensal con botellas etiquetadas con detalles de cada una de las elaboraciones. Entre las pruebas que hizo, mostró la Kombucha húmeda, que prepara con kombucha lapsang, sitake, chile mulato, hibisco, bíter de angostura, licor de trufa destilada, gotas de fregola sarda y polvo de canela. ¿El resultado? “No sabes lo que estás bebiendo, pero es extraordinario. Es una bebida muy aromática que se mastica”, explicó.

También se podrá encontrar el Pago de Villaliebres, un vino solo en apariencia que se elabora a partir de una infusión en caliente de proteínas animales; su Tom Yum caliente, que hace con quisquilla de Motril; el Cod Brew New Style que se hace licuando churros con mole jamaicano; o su Champán de mantequilla con aliño spriz.