La bebida popular española que le gusta a Leo Messi para que "pegue más rápido"

El jugador del Inter de Miami ha explicado en una entrevista como le gusta tomar el vino, que no es más que una mezcla muy popular en España

Cuando pensamos en grandes deportistas, los de élite, parece que llevan una alimentación muy estricta, que en muchas ocasiones es así. Sin embargo, con el tiempo y la llegada de las redes sociales también hemos aprendido que tienen sus grandes antojos y gustos como cualquier mortal, incluso por determinadas bebidas alcohólicas que, a priori, puede parecer que tienen restringidas, como podría ser el vino.

Uno de ellos es el mismísimo Lionel Messi, que no esconde su pasión por el vino. Por ejemplo, cuando cumplió 37 años su amigo David Beckham le regaló una botella de vino bastante exclusiva: un Catena Zapata Malbec Argentino valorado en unos 3.000 dólares cada botella.

Además, el británico no le regaló al jugador del Inter de Miami cualquier formato de botella, sino que lo hizo con una de tamaño XXL con seis litros de vino, una doble magnum que pertenece a la cosecha del 2008.

¿Cómo le gusta el vino a Messi?

En las últimas semanas el vino y Leo Messi han vuelto a tener cierto protagonismo tras unas declaraciones que hizo en el canal de YouTube Luzu TV, donde explicó que cuando se permite tomar algo de alcohol opta por el vino. “Me gusta. Y si no la de siempre, vino y Sprite, para que pegue rápido”, comentó entre risas el astro del fútbol argentino sin llegar a presagiar que tales declaraciones repercutirían en un aumento de un 2’6% de las acciones de The Coca-Cola Company.

En todo caso, la bebida que asegura tomar el que fue delantero del Fútbol Club Barcelona seguramente te suene y la hayas tomado en más de una ocasión, ya que no deja de ser un tinto de verano, que se suele preparar con vino tinto y una parte de gaseosa o refresco de limón, entre los que puede entrar el Sprite que añade Messi.

El tinto de verano se suele tomar especialmente en los meses de verano, ya que acompañado de hielo es una bebida de lo más refrescante y que suele ser de las más demandadas en las terrazas.

Su origen, aunque no es del todo claro, apunta a que fue en Andalucía, especialmente en la zona de Córdoba, en Venta de Vargas, una especie de bar de carretera de mediados del siglo XX, pese hay quien dice que la mezcla la inventaron unos británicos en la Feria de Abril de Sevilla en 1960.

Sea cual sea la verdadera historia, lo cierto es que el tinto de verano se ha convertido en una bebida sencilla de preparar y muy popular en todo el país, especialmente en los meses más calurosos. Una popularidad que ha hecho que hasta Leo Messi caiga rendido a sus pies.