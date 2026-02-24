Daniel Brito 24 FEB 2026 - 17:00h.

La influencer ha desvelado los dos restaurantes de comida japonesa en Madrid a los que le encanta ir con su marido cuando tienen una cena especial o un aniversario

María Pombo se ha convertido en una de las grandes estrellas de las redes sociales en España y, pese a que su contenido se centra principalmente en moda y su vida familiar, la influencer también ha mostrado en más de una ocasión que lo gourmet tiene un papel importante en su vida. En más de una ocasión ha mostrado en redes alguna receta fácil o lugares que para ella son imprescindibles en sus rutas gastronómicas.

Es más, su padre regenta desde 2011 un restaurante en pleno centro de Madrid, Camino (calle Gutiérrez Solana 6), donde han celebrado más de una comida familiar. Además, María Pombo es una de las socias de La Martinuca, una marca de tortillas de patata a domicilio con punto físico que se ha vuelto muy popular en Madrid.

No obstante, a la empresaria le gusta salir a comer o a cenar, ya sea con amigos, con su familia, junto a sus hermanas Lucía y Marta Pombo, o con su marido, Pablo Castellano, con quien ya tiene tres hijos: Martín, Vega y Mariana.

Recientemente, María Pombo ha contado en ‘¡Hola!’ algunos de sus lugares favoritos para comer, cenar e incluso desayunar, pero también se ha sincerado sobre dos restaurantes a los que suele acudir junto a Pablo Castellano “para citas románticas, aniversarios y cenas especiales”. En esas ocasiones tienen claro lo que eligen: sushi, y estos dos restaurantes son sus favoritos.

Hotaru

El primero de esos restaurantes que conquistan el paladar de María Pombo y Pablo Castellano es Hotaru (Alcalá 99). Su propuesta gastronómica, a cargo del chef Alejandro Pérez, fusiona sabores de la cocina japonesa con ingredientes de otras zonas del mundo con armonía, precisión y técnica en cada uno de sus platos. “Los verdaderos fanáticos de la alta cocina y del sushi podrán disfrutar de una explosión de sabores basada en exponer las cualidades y virtudes del sushi contemporáneo”, detallan.

Su menú se destaca por priorizar siempre el producto y dar protagonismo al ingrediente principal dentro de una gran variedad en su oferta, donde no faltan las gyozas, los bowls o sus especialidades, los makis, sashimi o nigiris que puedes degustar en su barra.

99 Sushi Bar

Otro restaurante de cocina japonesa al que le gusta acudir a la pareja es 99 Sushi Bar, que tiene locales en diferentes ciudades, como Barcelona, Marbella, Londres, Dubái o Madrid, donde cuentan con cuatro restaurantes, el de La Moraleja y el de la calle Padre Damián reconocidos por la Guía Michelin.

Su cocina es puramente nipona, aunque buscan una fusión en algunos platos con otras cocinas, como la española, pudiendo elegir a la carta lo que quieres comer o atreverte con su menú degustación mientras ves como su equipo trabaja en directo para preparar las piezas de sushi que se van a servir en mesa o barra instantes después.