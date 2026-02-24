Celia Molina 24 FEB 2026 - 15:49h.

Jordan era conocido en las redes sociales como 'Lip King' por sus múltiples operaciones de estética para parecerse a Kim Kardashian

Según la Policía Metropolitana de Londres, el influencer pudo haberse sometido a una nueva cirugía estética poco antes de su muerte

Jordan James Parke, la estrella televisiva que participó en el programa estadounidense 'Botched', ha muerto a los 34 años de edad, según ha comunicado la prestigiosa revista 'People'. Natural de Dudley, Inglaterra, era muy conocido por haberse gastado hasta 130.000 libras (casi 150.000 euros) en operaciones estéticas para parecerse a su ídolo, la influencer Kim Kardashian. Por ello, aunque él se denominaba así mismo 'Lip King' (El Rey de los Labios) también fue bautizado en las redes como 'Ken Kardashian'.

En un comunicado, la Policía Metropolitana confirmó que recibió una llamada del Servicio de Ambulancias de Londres en relación con el aviso de un hombre de 34 años inconsciente en Lincoln Plaza, Canary Wharf. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos. La policía añadió que su muerte se está tratando actualmente como "algo inexplicable" y que se está llevando a cabo una investigación. Se sugiere que el fallecido pudo haberse sometido a una nueva operación estética antes de su muerte, cuya causa exacta se desconoce todavía.

Dos personas detenidas por homicidio involuntario

Por ello, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron detenidos el viernes 20 de febrero como sospechosos de homicidio involuntario. Desde entonces, se les ha concedido la libertad bajo fianza en espera de una investigación más exhaustiva. Y, hasta que se sepa lo que le ha ocurrido al icono de las cirugías estéticas, su familia ha publicado, varios días después de su muerte, un sentido texto en el que confiesan que no saben qué van a hacer ahora sin él:

"No sé cómo vamos a seguir adelante sin ti, Jordan"

"Esta va a ser la publicación más difícil que jamás haya tenido que escribir... Nuestro hermoso, divertido y maravilloso Jordan James Parke falleció el miércoles 18 de febrero de 2026. Como familia, estamos aturdidos, conmocionados y desconsolados. Habrá algunos mensajes desagradables que se publicarán con respecto a esta noticia desgarradora, pero, por favor, si conocían a Jordan, sabrán que nada de lo que se publique es cierto y, por favor, manténganlo en sus corazones", ha dicho su hermana en Instagram.

"Jordan, no tengo palabras para explicar la tristeza y el dolor que sentimos. Eras nuestro mejor amigo, nuestro mundo entero ¡lo eras todo para nosotros! ¡Te queremos más que a nada en el mundo! No hay palabras para expresar lo agradecidos que estamos de haberte tenido en nuestras vidas. El mundo se siente tan vacío sin ti y no sé cómo vamos a seguir adelante. Te quiero", concluye.

La comunicación de esta muerte ha provocado, además de numerosos mensajes de condolencias, una ola de mensajes de odio, que han tratado de ser frenados por algunos seres queridos de Jordan: "A todos aquellos que estén difundiendo comentarios llenos de odio y rencor, por favor, dejen de hacerlo. Hay una familia que está sufriendo una gran pérdida. He coincidido con Jordan en múltiples ocasiones y, si alguna vez lo hubieran conocido, sabrían que era una persona muy amable y cariñosa", han dicho, en su defensa.