¡Momentazo emocionante! Paula consigue llevarse el gran escaparate final de 'El precio justo': ''¡Qué tensión!''

24 FEB 2026 - 14:56h.

Paula llega a 'El precio justo' con muchísimas ganas de concursar y llevarse los grandes premios expuestos en 'el escaparate final'. La concursante ha tenido mucha suerte, ya que se ha llevado todos los premios de uno de los juegos y ha conseguido llegar a la final tras vencer a todos sus contrincantes en la ruleta final.

Ya en 'el escaparate final', Paula ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un pack fitness de alto nivel compuesto por una cinta de correr y una bicicleta indoor

Un frigorífico y una lavadora

Un viaje a Dubrovnik de cinco días para dos personas

Un coche cien por cien eléctrico, compacto e ideal para el día a día

Con un margen de 500 euros, Paula se ha enfrentado a 'el escaparate final' muy nerviosa e ilusionada. La concursante ha escuchado a sus amigos entre el público y con muchas dudas ha tomado una decisión: ''Voy a decir 23.700 euros. Me quedo ahí, no me preguntes más que dudo. Estoy segurísima''.

Tras una pequeña espera junto a Carlos Sobera y Tania Media: ''¡Qué tensión!'', no ha parado de repetir la concursante y el presentador ha anunciado el precio justo: ''23.977 euros'', es decir Paula se ha quedado dentro del margen y... ¡Ha conseguido hacerse con todos los grandes premios de 'el escaparate final!''.

Entre gritos de alegría, la ganadora lo ha celebrado y ha dado las gracias muy emocionada: ''¡Madre mía!'', ha acertado a decir, y ha bromeado con el coche: ''No tengo ni carnet''.