Rocío Ponce 04 MAR 2026 - 11:00h.

La marquesa, que se ha formado como chef, aprovecha cada viaje para visitar los mejores restaurantes y en Japón no podía faltar un buen omakase de sushi

Tamara Falcó y su marido, Íñigo Onieva, se han ido de viaje a Japón. La excusa ha sido la participación del empresario en la maratón de Tokio (una de las más importantes del mundo) celebrada el pasado domingo 1 de marzo y en la que vimos correr a Iñigo animado por la marquesa, que no ha perdido la oportunidad de acompañarle en esta aventura y reto personal.

Japón es uno de los destinos turísticos de tendencia global. Su cultura, su historia, sus tradiciones milenarias y, por supuesto, su gastronomía tienen seguidores y auténticos fanáticos en todo el mundo. Por supuesto, la marquesa ha aprovechado el viaje para descubrir algunos de los mejores restaurantes de Tokio y alojarse en una imponente suite en el Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi (con vistas al Palacio Imperial, el monte Fuji y al skyline de la ciudad).

Para probar el mejor sushi, Tamara Falcó se ha decantado por uno de los restaurantes más conocidos de Tokio. Aunque no es ninguno de los que ostentan actualmente estrellas Michelin (como Sézanne o Myoujaku), sí que la tuvo en 2024 y en 2025 se encuentra como uno de los que recomienda la guía para los aficionados a la comida japonesa. En su perfil de Instagram, la marquesa compartió el menú que probaron: "Nuestra cena de ayer en Omakase Udatsu fue muy top".

Para los que no estén acostumbrados a las palabras de la gastronomía japonesa, omakase significa literalmente “lo dejo en tus manos”. Eso quiere decir que dejas que el chef elija lo que vas a comer y el orden de cada plato según los ingredientes más frescos del día o la temporada y su estilo personal; eso hace que el menú sea más especial y único. El chef prepara cada pieza de forma individual y las sirve una por una, generando un momento de 'slow food' de lo más interesante, gracias al que se conecta con el arte culinario, con los sabores, las texturas y dándole protagonismo a cada plato.

Cómo es el restaurante Udatsu de Tokio

Según la guía Michelin, Udatsu Sushi es un restaurante ideal para los que adoren espacios en los que se fusiona la gastronomía y el arte. "Las paredes de este moderno espacio están decoradas con pinturas de artistas, lo que da la sensación de estar cenando en una galería", aseguran. Destacan especialmente las guarniciones, coloridas y vistosas, el atún ahumado y los rollitos vegetarianos de la carta de este elegante espacio ubicado en Nakameguro, uno de los barrios más populares y modernos de Tokio.

"En su técnica del nigiri se mantiene fiel a lo básico, pero con toques creativos inspirados en la tempura, como el erizo de mar y el nori frito. Un restaurante de sushi para una nueva era", explican los expertos de Michelin.

El menú de cena omakase en Udatsu les costó unos 200 euros por persona a Tamara, Iñigo y sus acompañantes que disfrutaron de un espacio privado con mesa redonda, paredes de madera y cómodos asientos. A lo largo del menú ofrecido por el chef Hisashi Udatsu pudieron degustar todas las especialidades del restaurante y algunas sorpresas, como temaki, nigiri, otsumami, sopa de miso y tamagoyaki, así como el rollo de hierbas, erizo de mar, caviar, rollo de verduras, otoro ahumado y platos a la parrilla de carbón.

Sobre su estancia en la capital de Japón, antes de salir hacia Kioto en el tren bala, Tamara ha compartido unas reflexiones con sus seguidores. "Ha sido cortito, pero es uno de estos sitios en los que descubres una forma de vivir totalmente excelente. Es impresionante la paz con la que hacen las cosas, lo amables que son, lo concienzudos, lo limpio que está todo... Yo ya había estado en Tokio y aquella vez mi guía me dio una ranita y me dijo que volvería, y he vuelto, pero me sigue fascinando y espero volver otra vez. ¡Me he comprado otra ranita!", comentó sobre una de las tradiciones de los viajeros.

Y si no puedes ir a Japón... quédate en Madrid

Si no es el momento de coger un vuelo hacia Japón, también puedes calmar tu antojo de comida japonesa dejándote recomendar por Tamara Falcó para comer en Madrid en un restaurante que presume de tener una estrella Michelin y dos soles Repsol. Además de la hija de Isabel Preysler, que lo visitó durante una cita romántica con su pareja hace varios años, este espacio también tiene el visto bueno de Dabiz Muñoz. El reconocido chef destacaba el "sabor, originalidad, modernidad, imaginación... mucha cocina y mucha verdad en esos fogones y en esa barra".

Se llama Ugo Chan (Félix Boix, 6) y ofrecen tanto servicio a la carta como un menú omakase -por 200 euros- donde el producto de temporada es el gran protagonista. El punto original de su cocina de fusión es cómo integra detalles de otras culturas y guiños a platos locales con su alma nipona.