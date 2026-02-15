Daniel Brito 15 FEB 2026 - 07:00h.

La marquesa de Griñón le da mucho uso a su cocina, así que tiene todos los electrodomésticos para poder hacer sus recetas de chef y las mejores innovaciones

La cocina luminosa de Miguel Torres y Paula Echevarría: con toque tropical, minimalista y con isla

Compartir







Siempre existe cierta curiosidad por saber cómo son por dentro las casas de los famosos que ves prácticamente cada día por televisión o mientras estás en tus redes sociales. Muchas veces ellos mismo nos dan pistas de cómo son algunos rincones de sus hogares, y uno de los que más gusta saber cómo tienen es la cocina, una ubicación que se usa en el día a día. Una de ellas es Tamara Falcó, que hace un tiempo mostró algunos detalles de cómo es su cocina en su ático de Madrid.

La hija de Isabel Preysler es una gran amante de la gastronomía y también una cocinera que ha demostrado tener buena mañana entre fogones, por eso suscita una gran curiosidad cómo es la cocina que utiliza cada día, la cual ha adaptado a sus necesidades y al estilo con el que ha decorado el resto de su casa.

Se trata de una cocina abierta al salón y que más de un chef desearía tener, ya que su encimera se extiende en forma de isla, donde tiene unos fogones a simple vista, pero también otros ocultos en el material de la encimera, prácticamente invisibles, que diseñó junto a Porcelanosa Kitchens y la interiorista Beatriz Silvera en tonos neutros, cálidos y con los mejores materiales.

Una isla multifunción

Esa cocina es para ella el corazón de su casa, y la encimera que mencionábamos es multifunción. Es completamente antibacteriana, algo clave para ella. “Puedo cortar directamente sobre ella o poner un cazo que no le va a pasar nada”, explicaba a AD España.

PUEDE INTERESARTE La cocina abierta de Elsa Pataky y Chris Hemsworth: una mezcla de materiales entre lo rústico y lo moderno

Además, tiene los fuegos de gas visibles que combina con una smart kitchen, es decir, hay una parte de la encimera que son fuegos de inducción completamente ocultos e integrados en el diseño sin que se noten.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sabiendo su gusto por la cocina, la marquesa de Griñón decidió incluir todo lo necesario en el mobiliario, por eso mismo en el lateral interior de esa isla tiene algunos electrodomésticos integrados como un calienta platos, un deshidratador o un envasador al vacío.

Por su parte, por el lado exterior de la isla (que es visible al salón) tiene una zona para dos taburetes y otra parte con un mural blanco de trigo de estilo brutalista. “El significado del trigo es gigante porque tiene que ver mucho con el evangelio y con Jesús y así está presente en mi cocina y mi corazón”, ha contado.

Aunque la isla que hace de encimera es la zona principal, tiene la zona del fregadero, con grifería dorada, de un mármol en tono oro rosa que en la parte superior cuenta con unos armarios acristalados para guardar la cristalería de forma ordenada y que cuenta con una luz cálida. El resto de los armarios son blancos, con la nevera integrada en ese mobiliario y también el horno y el microondas en un lateral, ambos de tonos negros.

Una zona de comedor separada

El comedor se encuentra separado de la cocina en un espacio junto al salón. Allí tiene unas molduras en el techo más cuadriculadas que en el resto de la casa, además de unas bolas de piedra caliza que están integradas en las puertas. El color predominante vuelve a ser el blanco, apostando de nuevo por los colores nuetros y por no sobrecargar, con una gran mesa con capacidad para seis personas donde cuenta con cuatro sillas en tonalidades grises y un sofá en un lateral de la mesa de color blanco donde la armonía la rompe su gran lámpara central que cae justo en el centro de la mesa y que ya hemos visto en sus redes en alguna cena que Falcó ha organizado en su casa.