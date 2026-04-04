El restaurante que prohíbe entrar a personas perfumadas

Lía Gómez 04 ABR 2026 - 13:00h.

El chef Manu Arévalo ha abierto su restaurante en Madrid y si llevas perfume o colonia… mejor vuelve otro día

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Si hay algo relacionado con el gusto es, sin ningún tipo de duda, el olfato. De ahí que cuando se tiene algún problema respiratorio -vaya, un simple resfriado, por ejemplo- y uno pierde algo de olfato, no consigue sacarle todo el sabor a la comida. Y claro, ¿qué se suele hacer cuando uno va a cenar fuera de casa con amigos o la familia? Algo que realmente estaría arruinando la experiencia gastronómica: perfumarse. Sí, el gesto de echarte la colonia antes de salir. Pero ya hay al menos un sitio que ha empezado a luchar contra esto. Está en Madrid y la consigna es clara: si te has perfumado no vas a poder entrar.

Se trata del restaurante Yuku, un sitio de comida japonesa… que es más fiel a la tradición del Imperio del Sol Naciente que muchos de los propios restaurantes de Japón. Y quién está detrás de él realmente no es japonés, aunque sí que lo ha aprendido todo en Japón. Se trata del chef Manu Arévalo que se ha convertido en referente de este tipo de gastronomía en España.

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Un chef autodidacta

Lo primero que hay que destacar es que Manu Arévalo nunca trabajó en ningún restaurante… que no fuera el suyo. De hecho, es lo que se conoce, literalmente, como chef autodidacta. “Aprendí en Japón comiendo. Es como que tengo esa manera de aprender: a través de trabajar los ingredientes, porque no me formé en ningún restaurante”, reconoce este cocinero en unas declaraciones a la popular cuenta Madrid_Secreto. Y es que la realidad es que su aterrizaje en Madrid llega previo paso por Barcelona. Porque sí, Manu Arévalo primero abrió un restaurante en la Ciudad Condal y ahora se ha mudado a Madrid.

¿Y qué ofrece? Un menú omakase, que en español significa “confiar y dejar el menú en manos del chef”, con un total de 17 platos, pero que caben en una mano. “Lo importante es no esperar y poder comerlo en un bocado”, explicaba el chef.

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Platos traídos del extranjero

Algunos de los platos que ofrece son directamente traídos de Japón, como su shima ají, porque la realidad es que este chef va a Japón tres veces al año (de ahí que tenga mucha materia prima, porque se la trae en cada viaje, y que haya podido aprender bien esta cocina asiática). Aunque también hay traídos desde Canadá, como las huevas que tiene en su carta. O de Chile, como su plato de erizo.

Aunque también ofrece la posibilidad de acompañar la experiencia con sake, la típica bebida japonesa, que también busca en sus visitas a Japón, degusta y acaba trayendo a España para así poder ofrecerle cada vez más variedad a sus clientes.

Sin perfume o no entras

El caso es que la experiencia depende tanto de que puedas sentir al 100% cada plato, que como el sentido del olfato puede cambiar o condicionar el del gusto, la norma es que para disfrutar no se puede ir perfumado. Eso sí, al ser una experiencia totalmente especial, Yuku Barra, ubicado en la calle Alfonso X de Madrid, cerca de la parada de Metro Rubén Darío, ofrece dos menús omakase, uno que ronda los 85 euros al mediodía y otro que supera los 145 euros para cenar.