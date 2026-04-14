Los nuevos tres Soles Guía Repsol de Portugal

La familia de Guía Repsol ha sumado 41 nuevos Soles en total: 2 Tres Soles, 9 Dos Soles y 30 Un Sol

Nuevos restaurantes premiados en el 40 aniversario de la Guía Repsol

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En su segundo año de vuelta a Portugal, la edición de los Soles Guía Repsol 2026 amplía el territorio evaluado y confirma la excelencia de la restauración portuguesa, tanto en los grandes núcleos urbanos como en las localizaciones más remotas, de norte a sur y en las islas.

“Hoy, al presentar la edición 2026 de la Guía Repsol Portugal, ese horizonte que nos inspira sigue brillando. Hemos crecido no solo en número de recomendaciones, sino también en alcance, llegando a más lugares de Portugal y creando una capilaridad que nos llenan de orgullo”, ha declarado María Ritter, directora de la Guía Repsol. “En casi dos años, entre Soletes, Restaurantes Guía Repsol y Soles, hemos logrado crear una red de más de 500 establecimientos, lo que brinda a cada rincón del país una oportunidad de mostrar la gastronomía que los enorgullece y los representa”.

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"La Guía Repsol es un proyecto que nos llena de orgullo por su estrecha relación con esta fantástica comunidad de cocineros, que cada día traen nuestra cultura e historia a la mesa. Más allá del ámbito gastronómico, Repsol conecta con los portugueses en todos los aspectos de su vida cotidiana, especialmente en los buenos momentos, creando instantes de convivencia y nuevos recuerdos entre familiares y amigos", ha destacado Vera Vicente, administradora delegada de Repsol Portugal.

Dos nuevos Tres Soles Guía Repsol en el Algarve

En esta edición, las dos máximas distinciones han recaído en sendos establecimientos situados en el Algarve. ‘Vila Joya’ (Albufeira), capitaneado por Dieter Koschina, y ‘Vista’ (Portimão), de João Oliveira, han sido reconocidos con Tres Soles Guía Repsol.

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El austríaco Dieter Koschina lleva 35 años al frente de ‘Vila Joya’, donde despliega una cocina de técnica irreprochable y marcada inspiración internacional. Por su parte, en Portimão, el chef norteño João Oliveira de ‘Vista’ propone, desde hace más de una década, un menú sin carne, profundamente inspirado en el océano del Algarve.

Ambos establecimientos ponen en valor la nobleza de todos los tipos de pescado, integrándolos en sus propuestas culinarias, y son exponentes del panorama gastronómico portugués. Con estos dos reconocimientos, ya son 6 los restaurantes con Tres Soles en el país luso.

La familia de Guía Repsol ha sumado 41 nuevos Soles en total: 2 Tres Soles, 9 Dos Soles y 30 Un Sol. Además, se ha reconocido a 79 establecimientos con la categoría de Restaurantes Guía Repsol (anteriormente denominada Recomendados). En el conjunto de las dos ediciones, tras la vuelta de Guía a Portugal, se ha reconocido el proyecto de 298 restaurantes: 102 Soles y 196 Restaurantes Guía Repsol.

Establecimientos con Dos Soles y Un Sol Guía Repsol 2026

Los 9 nuevos Dos Soles de 2026 se concentran en la región de Oporto, con 3 establecimientos distinguidos en Oporto, ‘Antiqvvm’, ‘Éon’ y ‘Largo do Paço’, y uno en Amarante, ‘Largo do Paço’. En la región de Lisboa se puede disfrutar de cuatro galardonados más: ‘JNcQUOI Asia’, ‘JNcQUOI TABLE’, ‘Midori’ y el nuevo restaurante de Henrique Sá Pessoa, que lleva su nombre. Además, en Madeira se ha reconocido con Dos Soles a ‘Desarma’.

Ya sean propuestas innovadoras y rompedoras o apuestas por la cocina tradicional portuguesa, los 30 restaurantes distinguidos con Un Sol Guía Repsol comparten la misma pasión por el producto. En esta categoría, el precio medio se vuelve más accesible, con opciones para todos los bolsillos repartidas por todo el territorio. Los restaurantes con Un Sol invitan a descubrir nuevos destinos: Leiria estrena su primer Sol con ‘Foto’; São Miguel, en las Azores, también, con ‘O Calheta’; lo mismo ocurre en Bragança, con ‘G Pousada’, y en Beja, con ‘Herdade Malhadinha Nova’. Por su parte, la isla de Pico se incorpora a la Guía Repsol con dos restaurantes distinguidos con Un Sol: ‘Latitude’, de Azores Wine Company, y ‘Bioma’.

El resto de los establecimientos premiados en esta categoría se reparten, una vez más, por todo el territorio, demostrando que, sea cual sea la escapada, siempre hay un lugar donde merece la pena detenerse a disfrutar de la gastronomía.

Los cuatro Premios Sol Sostenible

En 2026, el Premio Sol Sostenible ha puesto foco en aspectos tan diversos como la conexión con el mar y su biodiversidad; la importancia de la proximidad con los productores locales y la autoproducción; el aprovechamiento integral y creativo de los productos; y la transmisión de todos estos valores en entornos urbanos, incluso en el corazón de las ciudades más cosmopolitas. Se han concedido cuatro Premios Sol Sostenible, uno por cada categoría (Tres Soles, Dos Soles, Un Sol y Restaurante Guía Repsol).

‘Vista’ (Portimão), nuevo Tres Soles de 2026, ha sido reconocido también con un Sol Sostenible. El proyecto João Oliveira exterioriza su pasión por el océano y las rías del Algarve en un menú de ‘fine dining’ en el que lleva ya diez años sin incluir carne. Y en el que, a cambio, pone en valor la extraordinaria diversidad de este rincón del Atlántico y demuestra que no hay pescados ni mariscos de menor categoría.

En la categoría de Dos Soles, el reconocimiento ha recaído en ‘Mesa de Lemos’ (Silgueiros, Viseu), del chef Diogo Rocha, por su manera de llevar la Quinta de Lemos a la mesa y por su estrecha colaboración con productores locales en una exploración minuciosa de cada producto.

En la categoría de Un Sol, el galardón se lo ha llevado ‘Ciclo’ (Lisboa), de José Neves y Cláudia Abreu da Silva, donde el desperdicio cero y la búsqueda de ingredientes de proximidad dan lugar a una cocina ligera que transmite una fuerte conexión con la tierra en pleno entorno urbano.

Por último, ‘Pão e Pizza’ (Alandroal) ha sido galardonado en la categoría de Restaurante Guía Repsol. En el Alentejo, la cocinera Margarida Bessa Rego elabora masas de pizza y utiliza como base los ingredientes de la finca regenerativa en la que se ubica.

Évora acoge la segunda Gala de Guía Repsol Portugal

La Gala de los Soles Guía Repsol Portugal 2026, presentada por Joana Barrios y Renato Duarte, se ha celebrado en el ‘Teatro Garcia de Resende’ de Évora. Una gran fiesta de la gastronomía que ha reunido, por segundo año, a lo más granado de la comunidad hostelera lusa y que ha contado con la presencia de la española Lucía Freitas (‘A Tafona’), galardonada con Tres Soles en 2026 y Premio Sol Sostenible #AlimentosdEspaña de 2024.

La elección del Alentejo como escenario de esta gran celebración de la gastronomía portuguesa responde a la calidad culinaria del territorio, donde destacan la cultura, la tradición y la hospitalidad, tal y como ha señalado José Manuel Santos, presidente de la Entidad Regional de Turismo de Alentejo y Ribatejo. “Combinando la tradición y los productos de la tierra con enfoques más creativos y contemporáneos, la gastronomía actual de Évora y del Alentejo vive un momento de gran dinamismo, en el que la cultura local se expresa a través de sabores auténticos y experiencias renovadas y compartidas, aspectos que esta gran fiesta de los Soles Guía Repsol contribuye a poner en valor y enaltecer”.