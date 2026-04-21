Rocío Ponce 21 ABR 2026 - 13:48h.

Chalito está conquistando Madrid y Barcelona con su reinvención de la clásica receta de la milanesa que un día enamoró al uruguayo Luis Suárez

Cómo hacer una milanesa con pasta al estilo de Dani García: "Es una bomba atómica"

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Luis Suárez no es el primer futbolista que encuentra en la industria de la hostelería una opción de lo más beneficiosa para invertir parte de lo que ha ganado durante sus años como profesional. El uruguayo que salió de su Montevideo natal para triunfar primero en el Ajax, después en el Liverpool y finalmente en el FC Barcelona es ahora todo un empresario con muy buen ojo.

La mirada la puso en una idea: la de popularizar y acercar al gran público las milanesas, y ahora venden más de 27.000 de estos deliciosos filetes empanados a la semana y facturan unos 24,5 millones de euros anuales, según 'Forbes Argentina'. Bajo la marca Chalito, el futbolista, junto al restaurante Chalo de Castelldefels (e inspirado por su cocina), ha desarrollado la mayor red especializada en milanesas de Europa, un negocio gastronómico en plena expansión que cuenta con más de 20 locales en Barcelona y Madrid. Y para surtirlos, la empresa ha hecho una gran inversión para tener su propia fábrica de pizzas, empanadas y milanesas artesanales de 1.000 metros cuadrados ubicada en Gavà.

A finales de marzo, Luis Suárez ejerció de anfitrión en su más reciente inauguración en el centro de Madrid, en Princesa. “Nuestro primer restaurante en el corazón de Madrid. Es increíble pensar que todo arrancó hace casi 10 años con nuestro primer Chalito en la Rambla de Barcelona y hoy seguimos poniendo la misma ilusión en cada apertura”, aseguró en sus redes sociales. El futuro parece esperanzador y esperan abrir locales fuera de España.

Además de estar en Madrid y Barcelona, Chalito tiene foodtrucks que se ubican en eventos deportivos, festivales de música y mercados gastronómicos, también cuenta con dos locales en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (en la T1 y T2) bajo el formato "Chalito Mila&Go".

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Cómo es Chalito

En los locales de Chalito (que abren de 12 a 00 horas) puedes quedarte a comer, llevártelo a casa o también puedes pedir que te lo envíen a domicilio a través de Glovo. "Nuestras milanesas con base de ternera, pollo, lomo o vegetarianas son un verdadero placer. Jugosas, crujientes y con toppings únicos", dicen desde Chalito.

En su carta, además del producto estrella que puedes pedir prácticamente personalizado o según alguna de sus muchas recetas, también puedes encontrar hamburguesas, sticks de queso rebozado, nachos, tequeños, fingers de pollo, empanadas, bocadillos de milanesa, pizzas, bowls de ensalada, entraña, pechuga de pollo y postres.

De sus milanesas, que siempre llegan acompañadas de patatas fritas, existen hasta 16 tipos y siguen innovando periódicamente. El best seller es la Napolitana (con jamón york, salsa de tomate y mozzarella) y entre las preferidas también está la A Caballo (con dos huevos fritos), la Nueva York (con queso cheddar, bacon, cebollita picada y salsa BBQ) y la Pork Pepperoni (una milanesa de lomo con salsa de tomate casera, mozzarella, parmesano, pepperoni y albahaca).

La preferida de Luis Suárez, tal y como confesó en su última aparición, es la Fugazzeta sin aceitunas, es decir, la base de la milanesa con mozzarella y cebolla fresca picada). Sobre la idea para desarrollar Chalito, Luis Suárez ha comentado en 'Forbes' que fue su pasión por el producto (pedía comida varias veces al mes en Chalo) lo que le motivó. "No queríamos hacer un restaurante de jugadores de fútbol o basado en la imagen porque muchas veces sale mal. La estrella tenía que ser la comida y, como cliente, conocía bien lo que hacían. De una carta amplia que continúa, las milanesas ganaron espacio y son el plato más codiciado del menú", explicó.

El curioso origen de las milanesas y por qué son tan populares en Argentina y Uruguay se remonta a la inmigración europea recibida en Latinoamérica desde el s. XIX. Es así como los italianos, en concreto los de Milán, llevaron a esta zona su famosa receta cotoletta alla milanese, es decir, un filete fino de carne (vacuna, pollo, cerdo) pasado por huevo batido y pan rallado, luego frito o al horno.

Otros futbolistas y sus negocios gastronómicos

Álvaro Morata es un inversor clave de Manolo Bakes, la famosa cadena de repostería conocida por los "manolitos", los minicruasanes. Cuenta con más de 60 locales operativos en toda España y también en Lisboa vendiendo más de 70.000 cruasanes diarios.

Leo Messi junto a Antoine Griezmann, entre otros, se convirtió en inversor de VICIO en 2023. Una cadena de hamburguesas tipo smash fundada en 2020 por Aleix Puig, ganador de 'MasterChef 7', junto a Oriol de Pablo. Destaca por su enfoque en el delivery de alta calidad y su estilo rebelde y moderno. Actualmente cuenta con más de 30 locales distribuidos entre España y Portugal (un primer espacio en Lisboa).

Marcos Llorente, junto al exfutbolista Ibai Gómez y el chef Roberto Bosquet, ha creado Naked & Sated, una cadena de restaurantes saludables basada en la filosofía de la #realfood (sin procesados ni azúcares añadidos) y que ya tiene presencia en Madrid, Bilbao y Valencia.