Lorena Romera 20 ABR 2026 - 13:53h.

La ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' tiene un emotivo gesto con su madre tras el duro momento que vive

Las desgarradoras palabras de Maite Galdeano tras sufrir una durísima pérdida: "Espérame en el cielo"

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Sofía Suescun ha publicado un desgarrador mensaje tras la dura pérdida que ha sufrido Maite Galdeano. A pesar de la distancia física y emocional que mantiene con su madre, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha tenido un gesto cargado de simbolismo tras conocerse el fallecimiento de Tila, la perrita que acompañaba a su progenitora.

En las últimas horas, la madre de Cristian Suescun publicaba unos dolorosos stories en los que la veíamos completamente desconsolada, compartiendo los últimos momentos con su mascota, que recibía la eutanasia el pasado 17 de abril tras perder sus capacidades cognitivas debido al cáncer metastásico que sufría. "Me quiero ir contigo... Y espérame, que el día que yo vaya quiero que salgas la primera. Te amo por siempre, cariño", le decía a su perrita en esta triste despedida.

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Tras el fallecimiento, anunciado en redes por la propia Maite, la influencer de 29 años continuaba con su vida, publicando imágenes de su rutina con total normalidad. La veíamos tomando el sol, degustando los platos saludables que le prepara Kiko Jiménez, lo que hacía parecer que estaba ajena al durísimo trance que atravesaba su madre... Pero nada más lejos de la realidad.

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Horas después, la navarra, -que convivió durante varios años con Tila, hasta el momento en el que Maite Galdeano abandonó su domicilio-, compartía una conmovedora ilustración que muestra la conversación de una joven con su mascota desde el más allá. Un diálogo que ha conseguido encoger el corazón de sus seguidores. "Nunca te he olvidado", dice la chica. A lo que el animal responde desde el cielo: "lo sé."

Un sentido homenaje con el que la creadora de contenido le ha dedicado su último adiós a Tila, a quien ha dedicado también un mensaje en forma de emoticonos: un perro y una estrella, dejando claro que el recuerdo de la que fuera su mascota seguirá siempre vivo para siempre en ella.

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Este gesto llega en un momento de extrema vulnerabilidad para Maite Galdeano, quien ha compartido con su comunidad de seguidores el durísimo revés que supone perder a su fiel compañera. La de Pamplona, que está atravesando los años más convulsos de su vida, se ha desahogado públicamente tras la complicada despedida de su mascota, que era mucho más que un animal de compañía; era su apoyo y la principal de sus alegrías.