Supervivientes 21 ABR 2026 - 10:52h.

La situación ha provocado que Claudia active el protocolo de abandono

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Durante los últimos días los supervivientes se han mostrado al límite y esto tiene consecuencias. Desde que Claudia y Gerard protagonizasen un gran enfrentamiento, todo ha ido a más y la situación se ha complicado tanto que ha llevado a Claudia a activar el protocolo de abandono.

Debido al comportamiento inadecuado de varios supervivientes, esta noche, la organización se ve obligada a abrir excepcionalmente la palapa para tratar dos asuntos: las graves acusaciones que Claudia y Gerard han vertido uno contra el otro tras la barbacoa e importantes robos de comida. Ambas acciones van a tener consecuencias.

Esta noche, a partir de las 23:00h, en Telecinco.