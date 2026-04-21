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Última hora | Esta noche, la palapa de 'Supervivientes' abre excepcionalmente para tratar dos graves asuntos

Última hora | Esta noche, la palapa de 'Supervivientes' abre excepcionalmente para tratar dos graves asuntos
'Supervivientes'. Telecinco.es
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Durante los últimos días los supervivientes se han mostrado al límite y esto tiene consecuencias. Desde que Claudia y Gerard protagonizasen un gran enfrentamiento, todo ha ido a más y la situación se ha complicado tanto que ha llevado a Claudia a activar el protocolo de abandono.

Debido al comportamiento inadecuado de varios supervivientes, esta noche, la organización se ve obligada a abrir excepcionalmente la palapa para tratar dos asuntos: las graves acusaciones que Claudia y Gerard han vertido uno contra el otro tras la barbacoa e importantes robos de comida. Ambas acciones van a tener consecuencias.

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Esta noche, a partir de las 23:00h, en Telecinco.

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