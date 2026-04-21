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Nerea ha llegado a su 'hoguera de las sombras' después de que los y las tentadoras hayan escogido a ella y a su pareja, José, en 'La audiencia de las sombras' para abandonar 'La isla de las tentaciones 10', tras saltarse las normas desde el primer momento por las dudas y las desconfianzas. "Al ver los siete votos, esperaba que hubiera los mismos por partes de las solteras. José tampoco se ha abierto y no ha sido él", reconocía ella.

"No he podido ser yo. Me he bloqueado mucho y he perdido los papeles. Esta situación me ha superado", confesaba ante Sandra Barneda. Además, Nerea ha explicado que se arrepiente de algunos de sus comportamientos durante el programa y que está "avergonzada" de ello.

Reproches y mucha tensión

En ese momento, José ha entrado en la hoguera y ambos se han reencontrado tras varios días sin verse. Él ha rechazado darla un beso a su pareja y le ha dicho que primero "vamos a hablar", con un semblante muy serio. Entre ambos han comenzado los reproches: "¿Sabes lo que creo? Que te ha ganado la batalla Fátima. ¿Por qué nos han votado todos para que nos marchemos?", comenzaba José.

Él le ha recriminado su comportamiento y le ha pedido explicaciones a su pareja tras lo sucedido durante su experiencia en el programa. "No he visto que me hayas defendido", decía Nerea. José ha explicado que ambos tenían un pacto dónde se prometieron que "pasara lo que pasara" iban a estar unidos, y que le sorprendió el enfado de ella.

José, completamente roto

"Me ha destrozado, no se imagina cuánto. Esto para mi era muy importante. He apostado todo por ella y no sabe hasta qué punto me ha destrozado la vida", decía con la voz entrecortada. Nerea le ha dicho que tenía muchos sentimientos por él: "Ayer te demostré lo que sentía".

Los dos se han enfrentado a algunas imágenes de su paso por 'La isla de las tentaciones 10', provocando el enfado y dolor de José y Nerea. Los reproches y la tensión entre ambos han estado presentes durante toda la hoguera. Nerea se ha roto al ver una imágenes entre José y Claudia, una de las tentadoras: "¿Has visto algo tan grave que sea imperdonable?", decía él. "Te ha comido el cuello, José", estallaba contra su novio. Por su parte, José le ha dado las explicaciones que ha considerado.

Su decisión final

Tras la discusión, ambos han intentado acercar posturas antes de tomar una decisión final antes de abandonar 'La isla de las tentaciones 10': "Voy a hacer lo que sea fuera porque me doy vergüenza. Nunca había sentido esto, eres el hombre de mi vida", afirmaba Nerea. José le ha pedido que cambie porque, a pesar de lo que le ama, "no puedo estar aguantando tu humor".

José ha reconocido que está completamente roto, pero a pesar de ello se quiere ir con ella, pidiéndole que cambie después de su paso por el programa: "Me pide lo siento diez veces al día, no me lo creo". Sandra Barneda les ha comunicado que el programa ha terminado para ambos y que pueden marcharse juntos, a pesar de la bronca que han tenido en la hoguera.