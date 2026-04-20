Ana Carrillo 20 ABR 2026 - 18:14h.

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Tras más de una década negándose a hablar de su relación con Kiko Rivera, Jessica Bueno decidió responderle en una entrevista concedida en '¡De viernes!', en la que reaccionó por primera vez a las declaraciones que él ha hecho a lo largo de los años acerca de ella, como las que hizo al poco de separase, en las que declaró que se aburría durante su relación con la modelo y que no se lo "pasaba bien en la cama" tampoco.

"No somos compatibles, ya me había dado cuenta antes pero dije: '¡A lo mejor la enseño!'; pero no era buena alumna", dijo el hijo de Isabel Pantoja acerca de su vida sexual en la entrevista que dio después de separarse de Jessica en 2013. Unas declaraciones sobre las que la exconcursante de 'Supervivientes' nunca había querido pronunciarse, ni en aquel momento ni en su regreso a la televisión tras participar por sorpresa en 'GH VIP 8' después de su divorcio de Jota Peleteiro.

Como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo, Joaquín Prat ha salido en defensa de su compañera, comentando que siempre se ha negado a hablar acerca del padre de su hijo mayor y que cree que tiene derecho a darle la réplica al DJ: "Creo que has tenido todo el derecho del mundo a decir: 'Hasta aquí hemos llegado'".

"Las cosas que he contado son las más suaves"

La exconcursante de 'Supervivientes' ha desvelado que su intención es no contar nada más acerca de su relación con Kiko Rivera y que considera que ha contado "las cosas más suaves"; unas declaraciones que han hecho reaccionar a Marta López, que considera que su compañera da a entender que se ha callado muchas cosas.