La final de la Champions, también en la cocina: el 'mejor' restaurante de Londres vs el de París

Rocío Ponce 30 MAY 2026 - 13:00h.

Nos llevamos al terreno gastronómico la final de la UCL del sábado 30 de mayo en Budapest

Cocina francesa: el restaurante de Nueva York al que David y Victoria Beckham se han ido de cita romántica

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La final de la UEFA Champions League se celebra este sábado y enfrenta a dos grandes equipos europeos que han ido derrotando fase tras fase a duros contrincantes. Se verán las caras el Arsenal y el París Saint-Germain. En el campo de juego aún está todo por decir, pero ¿y en la gastronomía? ¿Cómo sería una final entre Londres y París a nivel gastronómico?

Históricamente, Francia ha ocupado el papel de gran potencia culinaria europea, mientras que Reino Unido lleva décadas soportando el estereotipo de tener una cocina menos sofisticada. Sin embargo, la cocina contemporánea está dando motivos de sobra para querer ir a comer a Londres, donde se encuentran algunos de los mejores restaurantes del mundo. Por su parte, París cuenta también con establecimientos reconocidos a nivel internacional por su calidad, tradición e innovación. En las dos capitales nos encontramos con muchas estrellas Michelin, con platos icónicos y chefs que han dado la vuelta al mundo.

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Si en lugar de ver el fútbol prefieres degustar alta gastronomía, sigue leyendo porque vamos a enfrentar al mejor restaurante de Londres contra el mejor de París. Utilizando como medida la lista The 50 Best Restaurants, quedando el choque entre dos imponentes propuestas como las de Table by Bruno Verjus (que ocupa la octava posición) y la de Ikoyi (está en el puesto 15). Descubramos cómo son y qué aportan a la alta cocina actual, como si sus menús degustación fueran la alineación que Mikel Arteta y Luis Enrique diseñaran para saltar al campo y disputarse la copa del mejor club europeo.

Table by Bruno Verjus

Bruno Verjus es uno de los chefs más interesantes de la alta cocina contemporánea europea. No tiene una trayectoria común porque abrió su propio restaurante con más de 50 años, en 2013, y sin tener formación en cocina. De hecho, se autodenomina ‘cuisinier’ (cocinero) en lugar de chef. Había estudiado medicina, había tenido negocios en China, fue crítico gastronómico, presentador de radio… Vivió mil vidas antes de lanzarse a los fogones con éxito.

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Estilo de cocina

Su cocina es transgresora, está en constante evolución, como el propio Verjus. El restaurante tiene una sola sala para unos 20/25 comensales y es habitual que él esté en contacto con sus clientes y al mando en la cocina en todo momento. En 2018 se llevó la primera estrella Michelin y en 2022 consiguió la segunda, han trabajado duro y han mantenido el nivel desde entonces como para mantenerlas, siendo así uno de los restaurantes más influyentes de la capital francesa, pese a no ser del club de las 3 estrellas. No es una cocina tan técnica, parte sobre todo del producto que tiene en ese momento y del instinto de Bruno, eso hace que el menú cambie constantemente y se pueda vivir una experiencia distinta en cada visita a Table by Bruno Verjus.

Plato estrella

Si hay que quedarse con una de sus creaciones, esa es la tarta de chocolate negro con caviar. Una deliciosa y compleja tartaleta de chocolate peruano en la que se esconde una ganache sedosa infusionada con caparras. Y cuando el plato parece terminado, entra en juego el caviar Osetra, un auténtico golpe salino, marino y explosivo que rompe la dulzura y convierte el postre en una caja de sorpresas para el paladar. Original, diferente, inesperado.

Table by Bruno Verjus está ubicado en el 3 rue de Prague, 75012 París y su menú degustación (“Couleur du jour”) cuesta 480 € por persona.

Ikoyi

Al frente de Ikoyi nos encontramos con otro chef inclasificable, Jeremy Chan. De padre chino y madre canadiense, este joven políglota no creció en un hogar marcado por la gastronomía, pero eso no le complicó el camino para haberse convertido en uno de los chefs más interesantes de Gran Bretaña. Llegó a serlo casi por casualidad (la realidad es que se formó en Filosofía), cuando durante una etapa que vivió en Madrid, según ha contado a diversos medios, le llamó la atención la forma de entender la comida y el producto de nuestro país, despertando su curiosidad innata y llevándolo hasta los fogones. Más que como cocina, para él es un laboratorio creativo. Como el francés, también es autodidacta, aunque antes de abrir Ikoyi con su socio, había pasado por la cocina de Noma, entre otros grandes restaurantes.

Estilo de cocina

Abrió en 2017 y fusiona sin límites ni normas lo británico, lo africano y lo asiático con sabores y técnicas que no se adscriben a ningún estilo. Sus platos se desmarcan por un diseño visual minimalista y geométrico, una experiencia sensorial en la que el paladar se abre por completo a lo que Chan imagina y siente al crear cada plato y combinar sus sabores intensos, en los que destacan las especias, el picante, etc.

Plato estrella

'Plantain, smoked Scotch bonnet & raspberry' sería, no solo el plato icónico de Ikoyi, también una carta de presentación del imaginario gastronómico de Jeremy Chan. Es, además, uno de los bocados más comentados de la alta cocina londinense de la última década. La receta consiste en un plátano macho frito con una mezcla de harina especiada de lo más explosiva, una arena roja que es frambuesa liofilizada y una emulsión de chile Scotch bonnet ahumado. Como curiosidad, es el único plato que se mantiene desde la apertura de Ikoyi.

Ikoyi está ubicado en 180 Strand, Londres, y tiene dos estrellas Michelin. La primera la consiguió en 2018, la segunda en 2022, y ambas se mantienen este año. Su menú degustación cuesta unos 440€ por persona.

El choque gastro resulta tan potente e interesante como el futbolístico. Dos conceptos de cocina diferentes, dos chefs que buscan la excelencia desde distintos puntos de vista que vienen avalados por las estrellas Michelin y por sus geniales posiciones en The 50 Best Restaurants. Por suerte, aquí no hay que decidirse por un equipo u otro y podemos soñar con ir a probar ambos algún día...