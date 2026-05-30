Equipo Outdoor 30 MAY 2026 - 12:23h.

Alejandra Rubio debuta firmando como autora en la Feria de Libros de Madrid

Pipi Estrada carga sin piedad contra Alejandra Rubio y desvela por qué no va a leer su libro: "Valoro mucho mi tiempo"

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Alejandra Rubio se acaba de estrenar como escritora tras el lanzamiento de 'Si decido arriesgarme', su primera novela, y ha debutado este viernes como autora firmando libros en la Feria del Libro de Madrid. La hija de Terelu Campos ha recibido el apoyo y el cariño de sus seguidores y lectoras y ha contado con la presencia de su pareja, Carlo Costanzia, y el padre de este.

Ante las cámaras de Europa Press y Gtres, Alejandra Rubio ha confesado, durante una pausa en su firma de libros, que se siente en una nube con todo lo que está viviendo y cuenta que todo esto está siendo una sorpresa para toda su familia: "Quiero que la gente lo pase genial y que se evada de su vida leyendo novela romántica".

Alejandra Rubio, pletórica en la Feria del Libro de Madrid: "Mi madre ha flipado con el libro, pero flipé yo más con su llamada"

Las ventas no parecen ir mal, pero Alejandra Rubio confiesa que eso no le alimenta el ego, sino la satisfacción por lo que está consiguiendo. De hecho, parece que a su entorno le está encantando el libro: "Mi madre ha flipado, pero flipé yo más con su llamada". Cabe recordar que Terelu Campos se emocionó en '¡De viernes!' con la dedicatoria que su hija le hizo en el libro.

Por otra parte, los reporteros le comentan a Alejandra que Carlo Costanzia le da un 20 sobre 10 a su novela y esta es su respuesta: "¿Qué me va a decir? Él siempre me apoya como el que más. También es crítico, lo somos mutuamente. Todo lo que nos tenemos que decir, nos lo decimos y eso es lo que suma, por supuesto, sí".

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Carlo Costanzia se pronuncia sobre las ausencias en la firma de libros de Alejandra Rubio

Carmen Borrego desveló en 'Vamos a ver' que no tenía muy claro si acudiría a esta firma de libros tan especial para su sobrina y sobre las ausencias se le ha preguntado a Carlo Costanzia: "Ha venido mi padre. El domingo hay otra firma, vendrá más gente que hoy no ha podido venir porque los viernes hay gente que, por tema de curro, no puede venir. Han venido muchos amigos de ella. Todo el mundo ha sido invitado y vendrá cuando pueda y cuando quiera".

"Ha pasado momentos malos porque las críticas pesan, pero, como siempre digo yo, tiempo al tiempo y si ella, como le dije en un principio, antes de conocerla, realmente esta es su pasión es lo que vale y saldrá la verdad, que es una escritora magnífica dentro de lo que ella escribe", añade Carlo Costanzia, visiblemente orgulloso por Alejandra Rubio. "Estamos muy contentos de cómo la están recibiendo. La gente está entendiendo esta faceta que es realmente su faceta y de la que estoy muy orgulloso. Estoy aquí para apoyarla como siempre".

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Al parque del Buen Retiro de Madrid acudieron algunos amigos famosos de Alejandra Rubio como el influencer Aless Gibaja, incondicional de la hija de Terelu (su amistad se remonta a varios años atrás), o Paty Sánchez, hija del exfutbolista Quique Sánchez y nieta de Carmen Flores.