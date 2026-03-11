Daniel Brito 11 MAR 2026 - 10:58h.

El 2026 ya tiene la mejor hamburguesa de España que se hace con productos gallegos para que sientas que la comes "con el ruido del Miño de fondo"

Se empieza a acercar el fin de semana y eso hace que más de uno se permita saltarse la dieta o la alimentación saludable que lleva durante la semana para darse un pequeño capricho gastronómico que no le hace daño a nadie. Entre ellos está comerse de vez en cuando una buena hamburguesa, y tras el VI Campeonato de España de Hamburguesas ya ha sido seleccionada la mejor hamburguesa de España en 2026 y las demás que completan el ranking. Así que, si quieres comerte una buena de verdad, te decimos dónde catar la mejor de España y qué lleva, por si quieres intentar replicarla en casa.

Así es la mejor hamburguesa de España

La mejor hamburguesa de España en 2026 se come en Ourense, en Bágoa Gastrobar (rua de Sanmiguel 7) que abre a medio día y por las noches de martes a sábado, cerrando domingos y lunes.

Ha sido la primera ocasión en la que se presentaban a un certamen de estas características y han conseguido el primer premio con su hamburguesa SaboRosa. Este bocado lleva un pan brioche sobre el que se monta una hamburguesa de buey madurado con queso ahumado, cebolla, panceta curada, mermelada de panceta ahumada y una mayonesa de ajos asados. Una combinación de sabores y texturas que ha conquistado en una cata a ciegas a un jurado compuesto por José Carlos Capel, Javier Estévez, Alejandra Ansón, Mariana Sánchez, Pablo Cabezali y Ricardo Sanz.

Como buena hamburguesa hecha en Galicia, el producto gallego es clave en su creación, con una carne y un queso que proviene de vacas gallegas. “Cuando la materia prima es honesta, la elaboración puede ser sencilla y aun así emocionar. Mi hamburguesa no busca fuegos artificiales, busca verdad en cada bocado”, explican sobre la nueva mejor hamburguesa de España.

La combinación de ingredientes no es casualidad, ya que detallan que se ha pensado en sabores que recuerden al hogar. Por ejemplo, el toque ahumado habla del monte, pero también hay “una salsa suave que abrace sin tapar, un pan tierno como las sobremesas largas. Todo pensado para que quien la pruebe sienta que está sentado en una mesa gallega, con el ruido del Miño de fondo o una abuela diciéndote: ‘come fillo que che vai prestar”.

La segunda mejor también se queda en Galicia

Y parece que todo en Galicia, ya que la segunda mejor hamburguesa de España está en Flaco (Rua de Concepción Arenal 8, Bajo D. Santiago de Compostela). En este caso, la gran apuesta es por la sencillez con la hamburguesa Flaquita. Esta lleva una doble cheesburger de vaca gallega y queso americano que se acompaña de pepinillo, cebolla y salsa Flaco en el interior de un pan brioche.