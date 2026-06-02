Lorena Romera 02 JUN 2026 - 14:07h.

La pareja de 'Supervivientes' cambia radicalmente de vida y toma una decisión para "ganar un dinero extra"

Sofía Suescun publica un conmovedor mensaje tras la dura pérdida de Maite Galdeano: "Nunca te he olvidado"

Compartir







Sofía Suescun y Kiko Jiménez han anunciado el cambio definitivo de sus vidas, tomando una importante decisión. Tras meses de rumores y de ver avanzar las obras a través de las redes sociales, la pareja ha confirmado oficialmente lo que era un secreto a voces: dejan Madrid para comenzar una nueva vida en 'Villa Playa', el espectacular chalé que se están construyendo en Alicante, Valencia.

Esta mudanza total supone un giro de 180 grados en su rutina, pero viene motivada por un factor de peso en el entorno familiar. La mudanza exprés está fuertemente influenciada por la reciente compra de una vivienda por parte de Maite Galdeano precisamente en la misma zona donde la pareja está actualmente residiendo en Madrid. Buscando marcar distancias y empezar de cero en un entorno idílico frente al mar, la pareja ha decidido acelerar el proceso y poner rumbo a la Costa Blanca.

La pareja ha compartido con sus seguidores el caos y la ilusión de estos preparativos. "¡Nos mudamos a Villa Playa! ¿Cómo nos vamos a llevar todo esto?", han comentado ilusionados. En las imágenes se les puede ver rodeados de cajas, empaquetando minuciosamente los electrodomésticos que se llevan con ellos.

PUEDE INTERESARTE Sofía Suescun y Kiko Jiménez instalan una persiana solar en su piscina por cerca de 8 mil euros: ventajas de esta compra

Sin embargo, el colaborador de los debates de 'La isla de las tentaciones' cree que es momento de desprenderse de algunos utensilios. Una decisión complicada, pero necesaria. "Estamos preparando nuestra nueva vida en Villa Playa y hemos tenido que poner a la venta una selección de artículos", cuenta el de Linares. Una drástica decisión que ha provocado varios debates entre la pareja a la hora de decidir de qué prescindían.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Vamos a tener que negociar", ha señalado una divertida Sofía, que se negaba en un principio a renunciar a una fuente de chocolate. Sin embargo, el creador de contenido ha sabido cómo convencerla: "Pero así nos ganamos un dinerito extra". A pesar de tener que deshacerse de varios objetos para aligerar la carga de la mudanza, Kiko Jiménez ha querido tranquilizar a sus seguidores, dejando que su pasión por los fogones continuará en esta nueva etapa de sus vidas.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"En Villa Playa también va a haber una cocina espectacular. De hecho, hoy justo nos han confirmado que ya está terminada y esperándome para hacerle el primer recetón a mi Sofi. Así que no os preocupéis, que allá donde vaya, la cocina siempre es la cocina", ha expresado emocionado. Con la mudanza en marcha y las llaves de su nuevo paraíso alicantino casi en la mano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez se preparan para cerrar su etapa en Madrid y comenzar el verano en la casa de sus sueños.