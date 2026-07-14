Rocío Ponce 14 JUL 2026 - 10:55h.

El jugador de la selección vive en Londres desde 2024, cuando fue fichado por el Arsenal, club histórico con el que tiene contrato hasta junio de 2028

Por qué el boniato y el arroz con leche son esenciales para la Selección Española

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Si hay un jugador que está marcando la diferencia en el Mundial 2026 para España, ese es Mikel Merino. Sus dos goles agónicos le han convertido en el inesperado héroe de la selección. En los octavos de final ante Portugal, Merino entró de suplente y marcó el gol de la victoria en el minuto 91. En los cuartos de final, repitió hazaña, de nuevo al borde del final, en el minuto 87, anotó el gol decisivo ante Bélgica 2-1, clasificando a España para las semifinales, donde este 14 de julio se la juega ante Francia, otra de las favoritas del campeonato.

El futbolista navarro del Arsenal está viviendo uno de los mejores años de su vida. No solo ha marcado sus primeros goles mundialistas llevando a la selección española hasta la semifinal, también ha sido padre recientemente. Su hijo Marco nació en mayo y, de hecho, está acompañándole junto a su madre, su mujer Lola Liberal, durante toda su aventura internacional.

Además, el 2026 también le ha regalado su primer título con el equipo inglés y fue así como descubrimos que a la pareja le gusta celebrar las cosas como lo hace cualquier otro matrimonio... Es decir, yendo a comer o a cenar a un restaurante, disfrutando de la cocina italiana —una de las que pone de acuerdo a todo el mundo— y, lejos de ostentaciones, sin tener que dejarse el sueldo (aunque el de él sea muy alto) para comer bien. Te contamos dónde está este restaurante italiano, qué cuesta comer ahí y cómo son sus platos.

Para celebrar junto a su mujer que había ganado la Premier League con el Arsenal (un hito para el club tras 22 años sin hacerlo), el pasado mes de mayo acudió a un restaurante italiano londinense donde disfrutó de la cocina casera. El equipo del Storia Radlett tuvo un gracioso detalle al sorprender al futbolista con un postre donde podemos leer la palabra champion (campeón). Posó junto a Lola Liberal y el responsable del establecimiento con su característica sonrisa y así descubrimos este económico restaurante italiano muy cercano a la capital de Inglaterra.

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No hay un solo Storia; se trata de una cadena con locales que puedes encontrar en Tring, Maidenhead, Shepperton, Woodford Green, Redhill, Newmarket y Radlett, a este último acudieron Mikel Merino y su mujer.

Radlett está ubicado en el condado de Hertfordshire, a 30 km al noroeste del centro de Londres, una conocida zona residencial porque futbolistas y profesionales viven en ella, y en el caso del Arsenal, precisamente porque su centro de entrenamiento está a solo 10 minutos en coche. Este restaurante es punto de encuentro habitual para jugadores y miembros del entorno del club.

Cómo es el Storia

"Hablamos de pasta fresca, sabores intensos y pizzas perfectas salidas del horno de leña; todo ello elaborado con ingredientes de primera calidad y mucha pasión. Todo se prepara en el propio establecimiento y se sirve gracias a un equipo increíble en locales llenos de vida. Una propuesta auténtica y sin artificios para disfrutar de la cocina italiana (¿decoración con Vespas? No, gracias)", explican desde la web de Storia sobre su filosofía.

No tiene estrellas Michelin ni pretensiones. Es un restaurante italiano familiar al que puede acudir cualquiera, alejado de lujos y técnicas culinarias de impresión, pero con una cocina honesta y casera que conquista día a día a todos los que lo visitan.

Cuenta con menú de lunes a viernes para comer por 15 libras y si prefieres ir a la carta, encontrarás platos a precios de un italiano medio de nuestro país. Los locales son diferentes en cada lugar, desde ubicaciones con exterior más moderno y actual a otros con aire vintage, integrados en la arquitectura del pueblo, etc. Precisamente así, como una coqueta y cálida casa, es el Storia al que acudieron Mikel y Lola.

Allí pudieron elegir entre entrantes desde 10 euros y platos de pasta por unos 18 o 19. Las pizzas tienen precios que van desde los 10 a los 19,50€, según los ingredientes. Su carta tiene recetas como la milanesa de pollo, risotto de gambas, ensalada de salmón y pollo al gorgonzola, entre otros, desde 17€, para los que no quieren pizza o pasta.

Para los postres, se suman a modas del momento como la tarta de queso de Lotus (la que se comió la pareja), mousse de chocolate, pizzete de Nutella y el clásico tiramisú que no debe faltar en ningún italiano que se precie de serlo, entre otras posibilidades desde 8 euros. Esto quiere decir que la cuenta de la pareja no tiene por qué sobrepasar los 60 o 70 euros según lo que pidan y dependiendo de los platos elegidos, del vino, etc.