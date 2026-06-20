Rocío Ponce 20 JUN 2026 - 13:00h.

Gastro ha entrevistado a Juanlu Fernández para hablar de la relación entre gastronomía y fútbol y los platos que nunca deben faltar en su mesa del Mundial 2026

Cinco aperitivos de la chef Camila Ferraro para ver jugar a España con tus amigos: "Y cerveza muy fría"

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Avanza el Mundial 2026 y continuamos descubriendo qué comen y beben mientras ven el fútbol algunos de nuestros chefs. Gastro ha entrevistado a Juanlu Fernández, uno de los españoles con mayor proyección a nivel internacional, propietario de LÚ Cocina y Alma (con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol) en Jerez de la Frontera (Cádiz). Está al frente también de Bina Bar y Krombol en la misma ciudad y como asesor de L’apéro (Vejer de la Frontera) y Chez Lumière (Chiclana de la Frontera).

A Juanlu le encanta el fútbol y nos cuenta que es del Real Madrid. “Momentos como un Mundial son muy especiales para mí. Cuando juega nuestro país, se vive una emoción difícil de explicar, porque cada Mundial es diferente y tiene su propia historia. Desde el primer partido se genera una ilusión única y disfruto cada encuentro con la misma intensidad, sabiendo que son momentos irrepetibles que quedan para el recuerdo”, asegura.

¿Crees que en nuestro país se relacionan especialmente el fútbol con la comida? “En un país como España, donde la gastronomía forma parte de nuestra identidad, la relación entre el fútbol y la comida es inseparable. Dependiendo de la hora del partido, puede empezar con unas tapas y una cerveza antes de que ruede el balón, continuar durante el encuentro con algo de picoteo o convertirse en una comida o una cena para compartir después. Al final, el fútbol es una excusa perfecta para reunirse alrededor de una mesa”, nos cuenta. ¿Y si el resultado no acompaña? “¡Siempre quedan la comida y los amigos para levantar el ánimo! Por eso creo que fútbol y gastronomía forman un matrimonio perfecto, una combinación que une a las personas y convierte cualquier partido en una experiencia mucho más especial”, asegura.

Qué come para ver los partidos de España

Nos colamos en el Mundial 2026 de Juanlu que se vive, principalmente, en sus restaurantes. “Tenemos la gran suerte de contar con personas de muchos países, así que cada Mundial se convierte en una experiencia todavía más especial. Hay compañeros de México, Colombia, Panamá, Bolivia y otros lugares, por lo que cada partido tiene un interés añadido y se vive con mucha intensidad.

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Lo más bonito es ver la emoción con la que cada uno anima a su selección hasta que llega el momento en que nos toca enfrentarnos unos a otros. Siempre que podemos, intentamos reunirnos para ver los partidos juntos. Si estamos en pleno servicio, es más complicado y a veces nos los perdemos, pero cuando los horarios lo permiten, aprovechamos para juntarnos después o entre servicios y disfrutar de ese ambiente tan especial que genera el fútbol”.

¿Qué pide un chef a domicilio para ver el fútbol? “Estando en Jerez, está feo que yo lo diga, pero barrería para casa. De hecho, es algo que hacemos de vez en cuando. Pedimos a nuestro bar casual, Bina, algunos de nuestros platos favoritos: unos molletes de atún, un poco de ensaladilla, un steak tartar y algún plato caliente para compartir.

Lo acompañamos con un par de botellas de vino y disfrutamos como niños”. Aunque si tuviera que quedarse con un solo bocado para ver un partido de fútbol con amigos, sería ese mollete de atún de almadraba. “Es un plato informal, sabroso, perfecto para compartir y que representa muy bien nuestra tierra. Y, si además puedo elegir la bebida, lo acompañaría con muchas copas de champán para convertir cualquier partido en una auténtica celebración”.

Lo que no puede faltar en su mesa son productos “100% españoles”. “Me imagino una gran mesa para compartir, con jamón recién cortado, tortillas de patata, mejillones en escabeche y todas esas tapas y raciones que forman parte de nuestra cultura gastronómica y que nos representan tan bien”, nos cuenta. Su consejo es prepararlo todo antes del partido, como un gran buffet informal donde cada uno pueda servirse lo que le apetezca mientras disfruta del encuentro.

La original receta de Juanlu Fernández para ver el fútbol

Le pedimos una receta suya, un aperitivo fácil, pero con el que destacar y salir de lo de siempre si tenemos invitados para ver el fútbol. "Una idea muy sencilla, rápida y sorprendente es preparar una versión ligera de un gazpachuelo utilizando una lata de mejillones en escabeche. Es una receta fácil, rápida, diferente y perfecta para sorprender a los invitados durante un partido", dice a Gastro.

Paso a paso