Rocío Ponce 27 JUN 2026 - 13:00h.

Tenemos las recomendaciones y consejos para comer y ver el fútbol de uno de los chefs de moda de nuestro país

Dime con qué selección de fútbol vas en el Mundial y te diré qué chocolate comer

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El Mundial 2026 nos está regalando momentos de emoción e intensidad que suelen venir acompañados de bocados deliciosos, de mesas compartidas y de brindis con amigos y familia. En ese sentido, preguntamos a Rafa Zafra, uno de los chefs más populares de nuestro país y respetado también a nivel internacional, por lo que le gusta comer delante del televisor mientras ve a nuestra selección en la competición. El sevillano está al frente de proyectos de éxito como Casa Jondal en Ibiza, donde recibe a clientes VIP de todo el mundo, pero también con Estimar en Madrid y Barcelona, Amar en Barcelona y Casa de Comidas y Bikini Bar, también en Madrid, entre otros.

A Rafa Zafra le gusta el fútbol y mucho. "Soy muy del Betis, pero muy del Betis. Es algo que forma parte de mi vida desde pequeño, de mi familia, de mis amigos y de mi manera de entender muchas cosas. El fútbol tiene esa capacidad de reunir a la gente, de generar conversación y de crear recuerdos que luego se quedan para siempre. Cuando juega el Betis lo vivo de una manera muy emocional, porque ahí entra el corazón. Pero cuando llegan competiciones como un Mundial, la experiencia cambia un poco", nos confiesa. Para Rafa es especial porque durante unas semanas el fútbol "se convierte en un lenguaje universal". Ve partidos de selecciones que normalmente no sigue, descubre jugadores, historias, y estilos de juego diferentes. "Y, sobre todo, ves cómo todo el mundo se reúne alrededor de una pantalla".

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Fútbol y gastronomía: Marca España

Para Zafra, el Mundial tiene la capacidad de conseguir que personas que quizá no ven fútbol durante todo el año se enganchen. "De repente, todo el país habla de lo mismo. En los restaurantes, en los mercados, en las cocinas, en la calle… todo el mundo comenta un gol, una jugada o una sorpresa. Y esos días, además, me siento especialmente orgulloso de ser español. No solo por animar a la Selección, sino también por todo lo que representa nuestro país. Me encanta ver la calidad de nuestros jugadores, pero también disfrutar de la calidad de nuestros productos. Si hay un Mundial en casa, quiero que en la mesa estén representados tanto nuestro mar como nuestra tierra: un gran jamón, unas buenas conservas, un queso espectacular, unas gambas, unas anchoas... Al final, para mí, apoyar a España también es celebrar la riqueza gastronómica que tenemos".

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¿Cómo valora la relación entre el fútbol y la comida que se vive en nuestro país? "Son inseparables. Aquí no entendemos una reunión sin una mesa de por medio. Da igual que sea un cumpleaños, una feria, una comida familiar o un partido importante. Siempre hay algo para compartir. Cuando pensamos en ver fútbol, automáticamente pensamos en picoteo. Y no es casualidad. El fútbol se vive acompañado y la comida compartida forma parte de esa experiencia. No se trata de sentarse a hacer una comida formal de tres horas, sino de tener una mesa viva, con platos en el centro, donde todo el mundo va cogiendo, comentando la jugada y levantándose a rellenar el vaso", comenta a Gastro.

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Para el chef, nuestro país tiene "una cultura del aperitivo espectacular". Y nos hace un repaso por todo aquello que merece la pena tener siempre en casa para este tipo de ocasiones: conservas, quesos, embutidos, aceitunas, mariscos, salazones... "Con muy poco puedes montar una mesa extraordinaria. Creo que esa es una de nuestras grandes ventajas frente a otros países: que el picoteo forma parte de nuestra identidad gastronómica".

Cómo organiza los partidos en casa

"Intentamos reunir a la familia y a los amigos más cercanos. No hace falta que sea una multitud. Lo importante es que haya buen ambiente y ganas de disfrutar. Para mí casi es tan importante preparar la comida como sentarme a ver el encuentro. De hecho, siempre digo que organizar un partido se parece bastante a organizar un servicio en un restaurante: hay que trabajar en equipo y hacer mucha ‘mise en place’. Me gusta que cada uno aporte algo", nos releva.

A casa del chef debe llegar alguien con el vino, otro se encargará de los embutidos, otro preparará una tortilla de patatas, otro aparecerá con unas conservas o con un postre... "Así todo el mundo participa y la reunión empieza mucho antes de que ruede el balón. Siempre aparecen algunos clásicos que nunca fallan: unas buenas aceitunas aliñadas, patatas fritas de calidad, queso curado, jamón ibérico cortado fino, alguna conserva buena, boquerones en vinagre o unas anchoas. Son productos sencillos, pero que funcionan perfectamente para compartir", recomienda.

Y algo que para él es fundamental de cara a la organización de la comida y el fútbol es que todo esté preparado antes de que empiece el partido. "La mesa tiene que estar lista para que nadie se pierda nada. Durante el encuentro mandan el fútbol y la conversación. Lo fundamental es que nadie tenga que levantarse demasiado ni perderse el partido por estar pendiente de la comida. Luego, aprovechando el descanso, es el momento perfecto para sacar los platos calientes o algo más contundente: una tortilla recién hecha, una fritura, unas croquetas o algún plato especial para la ocasión", apunta.

La mesa de Rafa Zafra para ver el fútbol es "muy española y muy mediterránea". Tiene una buena selección de aceitunas, almendras fritas y patatas chips artesanas. Después incorpora conservas de gran calidad: berberechos, mejillones, navajas o unas buenas anchoas. Además de los platos para compartir de los que nos ha hablado, también propone algún bocadillo para compartir cortado en pequeños trozos y, como le gusta mucho el producto del mar, unos boquerones, unas gambas cocidas y quizá alguna fritura.

Su aperitivo fetiche

"Voy a tirar de un clásico que nunca falla y que además se prepara en muy poco tiempo: un matrimonio de anchoa y boquerón", nos explica el chef. "Me gusta porque representa muy bien la cultura del aperitivo española. Tiene contraste, tiene intensidad, tiene frescura y demuestra que muchas veces no hace falta hacer cosas complicadas para sorprender. Cuando el producto es bueno, el trabajo del cocinero consiste sobre todo en respetarlo", añade.

Ingredientes:

Boquerones en vinagre de buena calidad.

Anchoas en salazón.

Pan de cristal o unas tostadas finas.

⁠Aceite de oliva virgen extra.

Paso a paso

Tostamos ligeramente el pan. Encima colocamos un boquerón abierto y una anchoa, formando ese “matrimonio” tan clásico de nuestras barras y aperitivos. Terminamos con unas gotas de un buen aceite de oliva virgen extra.

"Para ver un partido es perfecto: se prepara con antelación, se come de un bocado y acompaña de maravilla una bebida bien fría mientras animas a España. Si desaparecen en los primeros diez minutos del partido, es buena señal", concluye.