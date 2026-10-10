Iván Fuente 10 OCT 2026 - 13:00h.

Casa Enrique está en la autovía A-92, en la provincia de Granada, y es una de las paradas más concurridas

Así se hacen los judiones de Casa Juanito, el plato estrella de Rascafría

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Si paran los camioneros, se come bien. Este axioma ha guiado las decisiones de los conductores en España a la hora de parar a comer en carretera durante buena parte del último siglo. Más allá del boca a boca tradicional, cuando uno viajaba por la piel de toro y no conocía un buen lugar donde parar a comer, sólo tenía que fijarse en el aparcamiento: si se acumulaban camiones en él, era buen sitio donde hacer una parada y saciar el apetitivo, ya que esa congregación de vehículos pesados era indicativo de que ahí se comía bien y a buen precio.

Ese axioma sigue vigente en la actualidad, pero la llegada de internet y los mapas de navegación hace que sea menos necesario. Basta una búsqueda rápida con el móvil para saber cuáles son los mejores sitios para parar a comer en cualquier carretera. Al menos los que mejores críticas tienen, que no siempre van de la mano, claro.

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Un lugar al que le acompañan las opiniones de los consumidores en internet y al que siempre recurren los camioneros en sus rutas hacia por el sur es Casa Enrique, a orillas de la autovía A-92 que une Sevilla con Almería pasando por Granada. A la altura de la salida 215 de esta vía, en Fuensanta, está este restaurante-asador que presume de funcionar desde 1987, cuando lo fundó Enrique Serrano.

El restaurante Casa Enrique, según cuentan en su web, es un negocio familiar cuya forma de trabajar se basa en la tradición de la cocina casera elaborada con productos de calidad. Como no puede ser de otra manera en un asador su especialidad son las carnes, en especial, el churrasco que sin ninguna duda es su plato estrella. El secreto, la pluma y carnes a la brasa en general son otras opciones de las que presumen. También ofrecen pescados y otras opciones, pero su principal baza son las carnes de cerdo y ternera.

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Unas premisas sencillas como son la cocina casera y los platos abundantes unidos a un buen precio (el menú diario de lunes a viernes cuesta 14 euros) han servido a este negocio para hacerse un hueco entre los habituales de esta ruta del sur de España. Y ya se sabe, si paran los camioneros…