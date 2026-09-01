Jesús Rojas 01 SEP 2026 - 08:00h.

Recorremos junto al chef de Taberna Bacus (Almería) y 6700 by Bacus (Málaga) sus favoritos de la costa almeriense, repartidos entre Roquetas de Mar y San José

El chef que dejó Zalacaín para abrir un chiringuito junto al mar en Murcia: "Solo tenemos un horno de leña y una parrilla"

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Ponemos rumbo a la costa de Almería, donde hace poco se celebraba la gala de los nuevos Soletes de la Guía Repsol, para conocer esos chiringuitos o restaurantes próximos a la playa que todo el mundo debería tener fichados este verano. En este ocasión, nos dejamos en manos del chef Pablo Fuente, que ya es toda una eminencia en la ciudad y que ha conseguido hacerse un nombre en Málaga en tiempo récord tras abrir 6700 by Bacus. Para el que aún no lo tenga en el radar, comentarle que su propuesta se basa en combinar, con gran acierto y mucho atrevimiento, el producto local andaluz con todo el sabor del Sudeste Asiático.

"Para mí, un chiringuito tiene que estar rodeado de arena, pero también te voy a sugerir alguno que no está literalmente en la playa. Pero es que son los tres sitios donde suelo ir, aunque no tanto como me gustaría, con la familia, socios o amigos". Es lo que nos comenta este referente gastronómico almeriense antes de confesarnos qué es lo que le atrae de esos conceptos veraniegos: "Me gustan porque son espacios más desenfadados, donde no te vas a encontrar la rigidez de un restaurante y a los que se va a disfrutar de una buena materia prima, muy poco tocada, y de unos vinos blancos fresquitos, que es lo que apetece ahora".

Pero, cuidado, que no todo vale: "Yo, con estos calores, no puedo estar comiendo a la intemperie, necesito que haya una zona refrigerada, porque, si no, no aguanto (risas)". Y, ahora sí, te dejamos con las recomendaciones playeras de Pablo Fuente. Y no te olvides de pasar a darle las gracias cuando pases por cualquiera de sus dos restaurantes.

Nido Playa

"Está en la urbanización de Roquetas y para mí es el mejor. Lo recomendaría por la variedad de producto, tanto pescado como marisco, que tiene durante todo el año". Se refiere al calamar de potera a la plancha que puedes ver más abajo, pero también a la fritura de pescado, las almejas súper frescas a la marinera y los arroces -sobre todo el de bogavante- que suelen aparecer en muchas de las comandas de Nido Playa. Es tu sitio si eres de los que agradecen encontrar en la carta ese producto almeriense que bien merece una visita: desde las gambas de Garrucha a distintas variedades de pescado de roca.

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Paseo del Mar, 19 (Roquetas de Mar, Almería)

Casa Sebastián

"También voy mucho a la zona de levante", nos advierte antes de dar un volantazo en dirección al lado opuesto de la costa almeriense. "En la playa de San José, en la última, hay un restaurante que me encanta. No es un chiringuito como tal, pero está a escasos metros del mar, justo al lado del cuartel de la Guardia Civil. Te diría que la de Manolo es una de las mejores planchas que hay en Almería, por no decirte directamente la mejor". Y es que son muchos, locales y visitantes, que están deseando que llegue la época estival para deleitarse aquí con su pescado fresco, que va directo del mar a la mesa: sardinas, calamares, gallo pedro… ¡Tú eliges si lo quieres a la plancha o frito!

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C/ La Calilla, 18 (San José, Almería)

4 Nudos

Terminamos la escapada en otro de los templos culinarios de la zona de Cabo de Gata. "Voy mucho a este restaurante que está en el Club Náutico de San José, de hecho estuve este domingo (risas). Tampoco es un chiringuito como tal, pero es donde suelo ir, no puedo recomendaros otros". Y nosotros encantados porque en este caso se trata de un restaurante especializado en arroces, pescados y mariscos frescos del día. Toma nota de sus hits: arroz meloso, almejas, zamburiñas y tartar de atún. A la hora de reservar, pregunta por su terraza con vistas al puerto. Y hazlo con tiempo porque suele estar muy concurrido a pesar de contar con tres plantas.

Puerto Deportivo de San José, (Níjar, Almería)