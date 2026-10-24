Lía Gómez 24 OCT 2026 - 13:00h.

El pequeño local de la calle Noviciado se ha convertido en uno de los rincones favoritos de artistas como Vetusta Morla, Niña Polaca o Miss Caffeina

El postre francés al que Rosalía no puede resistirse

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En la calle Noviciado hay una pequeña coctelería que parece una más hasta que empiezas a descubrir quién se ha sentado en su barra. Rosalía, Los Javis, Vetusta Morla, León Benavente, Miss Caffeina o Niña Polaca son algunos de los artistas que han hecho de este local uno de sus rincones favoritos de Madrid. Aquí se viene a tomar cócteles sin demasiados artificios, mucho mezcal y tequila y, de paso, a disfrutar de ese ambiente de bar de barrio que parece haber conquistado también a quienes viven sobre los escenarios.

El local se llama Marrufo y está en el número 16 de la calle Noviciado, en pleno centro de Madrid. Su historia comenzó mucho antes de convertirse en una de las coctelerías habituales de algunos músicos y artistas. En los años 30, el espacio estaba ocupado por el bar La Solera y posteriormente pasó a llamarse Casa Candi, manteniendo durante décadas ese carácter de establecimiento de barrio ligado a la zona de Conde Duque.

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Durante la pandemia, Carlos Marrufo y Montse Homs se hicieron cargo del espacio. La pareja, de origen mexicano y con abuelos españoles, quiso convertirlo en un punto de encuentro entre México y España. De ahí parte también buena parte de la personalidad de la actual coctelería, donde las bebidas de raíz mexicana tienen un protagonismo especial.

Mezcal, tequila y cócteles

La carta gira principalmente alrededor de los destilados de agave, con especial presencia del mezcal, el tequila y la raicilla, aunque también hay propuestas elaboradas con ginebra o ron. La idea de Marrufo pasa por recuperar una coctelería clásica y sencilla, alejada de preparaciones excesivamente sofisticadas. No faltan, eso sí, algunas creaciones propias en las que se incorporan ingredientes menos habituales para darles un toque diferente.

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Entre las opciones de la carta aparece el Electric Güera Acid Test, preparado con mezcal Unión, hibiscus, limón y un licor de flor eléctrica elaborado en Asturias. También está el Alma de Cántaro, que mezcla tepache con un sirope de chile habanero y poblano y zumo de lima y se sirve en un tradicional cantarito mexicano. Otra de las propuestas es el Absurda Confidencia, con raicilla La Venenosa Tabernas, aperitivo francés de genciana, sirope de perejil y lima. El Chaparrita, por su parte, combina mezcal Unión, licor de chipotle envejecido en barricas de Pedro Ximénez, Martini Fiero, sirope de agave, naranja y limón. Todos estos cócteles tienen un precio de 12 euros.

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El bar de Rosalía, Los Javis y Vetusta Morla

El tirón de Marrufo no se explica únicamente por su carta. El local se ha convertido también en un punto de encuentro para músicos y artistas. Entre sus clientes habituales están Los Javis, Vetusta Morla, León Benavente y Los Estanques, además de nombres como Anni B. Sweet, Miss Caffeina o Niña Polaca.

Además, el establecimiento ha recibido un Solete de Guía Repsol, una distinción que llegó con el respaldo de algunos de estos clientes habituales. Anni B. Sweet y Miss Caffeina, entre otros, estuvieron detrás de la nominación. Cada uno tiene también sus preferencias cuando se trata de pedir: el pisco sour es uno de los favoritos de Miss Caffeina y Niña Polaca se decanta por el Moscow Mule.

Pero si hay una visita que ocupa un lugar especial en la historia reciente del local es la de Rosalía. La cantante pasó por Marrufo durante su última estancia en Madrid, coincidiendo con la presentación de su último álbum en Callao. Durante aquella visita tomó primero un Martini clásico y después un Clover Club, un cóctel dulce elaborado con ginebra y frambuesa.

Arte mexicano y cocina itinerante

Marrufo está dividido en una barra y dos pequeñas salas. Una de ellas tiene como protagonista una gran mesa situada bajo una lámpara roja, mientras que la otra apuesta por una estética más luminosa, con sofás de terciopelo y distintas piezas de arte mexicano. Parte de la decoración procede de la propia casa de Carlos y Montse. Entre las obras que forman parte del espacio se encuentra un papalote de Francisco Toledo y un dibujo psicodélico de Dr. Lakra, hijo del artista. También hay trabajos de otros creadores de Oaxaca, como Dan Ramírez o Rubén Ojeda.

El establecimiento no cuenta con cocina propia, pero eso no significa que la propuesta gastronómica desaparezca. Los fines de semana, especialmente los sábados, Marrufo organiza diferentes pop-ups en los que han pasado propuestas mexicanas, coreanas, japonesas, cubanas y españolas. Entre los proyectos que han colaborado con el local están Lola de El Lugarcito, Kitchen 154, Fervere, Rapaz, del Mercado de los Mostenses, Mike's pizzas, Rambal o Fiera. Incluso han llegado a servirse guisos tunecinos.