Redacción Gastro 08 MAY 2026 - 11:15h.

La Bodeguita Antonio Romero agradeció la visita de Rosalía: "Ha sido un auténtico placer atenderte"

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Todos se preguntan qué es el piripi gracias a Rosalía. La cantante en su reciente visita a Sevilla descubrió uno de los manjares más icónicos de la ciudad: el bocadillo preparado en la Bodeguita Antonio Romero. Si no lo conocías, ya estás poniéndote al día sobre este montadito especial, que es famoso por su intenso sabor y una textura crujiente. De esos que cuando masticas suena, como una musiquilla de fondo. En Sevilla no se puede vivir si no has probado un piripi, inventado por la familia hostelera Antonio Romero, en el barrio del Arenal.

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El local agradeció la visita de la artista que los visitó: "Gracias, Rosalía, por elegirnos para saborear nuestra cocina. Ha sido un auténtico placer atenderte y ver que disfrutas de lo nuestro tanto como nosotros disfrutamos de tu arte.

El piripi, según Antonio Romero

La receta clásica del piripi es sencilla, pero tiene su toque de magia porque no le sale igual a todo el mundo: se prepara con un pequeño pan de mollete que se rellena de lomo de cerdo, hecho a la plancha con beicon, queso fundido, tomate y mayonesa con alioli al gusto, sin pasarte.

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Es un montadito que se copia mucho en diferentes locales y tabernas andaluzas, pero en esta bodeguita, a dos pasos de la plaza de toros de la Maestranza, tienen un secreto especial que hace que no sepa como en ningún otro sitio. Aquí, un lugar de comida de toda la vida te puedes dar un banquete 'made in Sevilla, barato y exquisito.

Rosalía, la 'culpable' de que el piripi se haya convertido en el montadito más famosos de España, visitó la Bodeguita Antonio Romero, en la calle Antonia Díaz, de Sevilla y tuvo la genial idea de entrar y comerse un piripi...podrían haber sido dos, pero no podemos confirmarlo.