Redacción Gastro 04 NOV 2026 - 16:01h.

Una cena única el próximo 9 de noviembre reunirá cuatro miradas culinarias en una celebración de la historia familiar, la amistad y el oficio de cocinar

El chef Mario Sandoval y el nuevo menú de Coque: "Cocino por ser feliz, no por reconocimientos"

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Hay aniversarios que invitan a mirar atrás y otros que se celebran mirando a quienes han acompañado el camino. El próximo 9 de noviembre, Coque conmemorará cinco décadas de historia con una cena irrepetible en la que Mario Sandoval y sus hermanos, Rafael y Juan Diego, recibirán a tres amigos y referentes de la gastronomía: Quique Dacosta, Albert Adrià y Gastón Acurio.

Más que una suma de nombres, la cita propone un encuentro entre distintas formas de entender la cocina. La personalidad de cada invitado se entrelazará con la de Mario Sandoval en un menú creado expresamente para la ocasión: una celebración de la creatividad, la técnica, la memoria y, sobre todo, de la generosidad que surge cuando los cocineros comparten mesa y oficio.

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Cincuenta años después de sus comienzos, la familia Sandoval reivindica una trayectoria construida con trabajo, respeto por el producto y evolución constante. Este aniversario es también un homenaje a una profesión que se aprende, se transforma y se transmite; una oportunidad para celebrar el recorrido de Coque junto a quienes han hecho de la gastronomía un lenguaje propio.

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«Más que un evento, quiero que sea un abrazo entre cocineros. Un homenaje a todo lo que hemos vivido y a todo lo que aún está por venir», expresa Mario Sandoval.

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Un menú creado para una noche excepcional

La cena recorrerá las distintas sensibilidades de sus protagonistas a través de bocados, platos y postres concebidos para este encuentro. El menú combinará producto, técnica y memoria culinaria, con creaciones que solo podrán disfrutarse en esta celebración.

Las tapas

Quique Dacosta: Pan con tomate y jamón ibérico.

Gastón Acurio: Leche de tigre de espárragos blancos con erizo, navaja y vieira, acompañada de chicharrones de espárrago verde.

Albert Adrià: Tuétano con caviar y lentejas.

Los pases

Gastón Acurio: Tiradito de salmonete almendrado, con salsas de albahaca y almendras y chips de maíz morado.

Mario Sandoval: Erizo de mar con salsa de callos a la madrileña.

Quique Dacosta: Arroz de marisco, un plato exclusivo para esta ocasión.

Mario Sandoval: Bocata de cochinillo lacado.

Los postres

Albert Adrià: Kaki con naranja y achiote, escamas de coco.

Mario Sandoval: El árbol de la vida, una creación de chocolate.

El menú se plantea como un recorrido entre estilos, territorios y recuerdos: desde la intensidad marina y la precisión técnica hasta los sabores reconocibles que forman parte de la memoria colectiva. Cada propuesta suma una voz a una cena cuyo sentido va más allá del plato: celebrar la amistad, el compañerismo y el valor de cocinar juntos.

Un maridaje excepcional

Por su parte, Rafael Sandoval ha diseñado un maridaje especial para la ocasión, con una selección de vinos y añadas excepcionales que acompañarán el menú y potenciarán los matices de cada propuesta gastronómica. Una cuidada elección concebida para realzar los matices de los platos y convertir la experiencia en un viaje sensorial único.

En sala, Juan Diego Sandoval será el encargado de hacer posible la magia de cada servicio, acompañado en esta celebración por dos magníficos profesionales de referencia: Xavi Alba, jefe de sala de Enigma, y Mariana Suárez, directora de sala de El Celler de Can Roca. Su participación aportará a esta noche tan especial una mirada compartida sobre la hospitalidad, la precisión y el arte de recibir, elementos esenciales para que la experiencia trascienda la cocina, realce el espíritu de la celebración y se convierta en una noche inolvidable.