Gonzalo Barquilla 04 NOV 2026 - 17:02h.

El FC Andorra emite un comunicado con un mensaje de su portero Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

La Policía cuestiona los protocolos sanitarios establecidos tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús de Miguel

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El FC Andorra ha difundido este miércoles un comunicado en el que recoge un mensaje personal de su portero, Jesús Owono, tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel. El guardameta, que protagonizó con el futbolista madrileño el fuerte choque que desencadenó la tragedia, reconoce que atraviesa "los días más difíciles" de su vida y expresa el dolor que siente por su pérdida. "Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", señala en el texto compartido por el club andorrano.

La acción se produjo el pasado lunes 2 de noviembre, en el minuto 95 del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Ambos futbolistas chocaron cuando acudían a disputar un balón y De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria sobre el terreno de juego.

Tras ser atendido por los servicios médicos y trasladado al Hospital de La Candelaria, 'Demi' ingresó en la UCI, donde falleció a las 8:00 horas del martes, a los 30 años. Dos días después, Owono ha querido compartir sus primeras palabras públicas sobre lo ocurrido a través de su equipo.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar y afrontaré lo que venga con todo el respeto"

Este es el comunicado íntegro. "El FC Andorra continúa profundamente afectado por la muerte de Jesús de Miguel. En estos momentos tan difíciles, nuestro jugador Jesús Owono quiere compartir personalmente unas palabras", indica el texto.

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"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", explica Owono.

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"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar y afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", sentencia el guardameta ecuatoguineano de 25 años. El FC Andorra ha pedido "la máxima sensibilidad y respeto" en estos momentos.

La investigación por la muerte de Jesús de Miguel analiza la asistencia sanitaria y las posibles sanciones a Owono

La investigación abierta por la Policía Nacional sobre la muerte de Jesús de Miguel ha puesto el foco también en los protocolos sanitarios que se activaron tras el choque en el Heliodoro Rodríguez López. Lass primeras pesquisas del Grupo de Homicidios tratan de esclarecer cómo actuaron los servicios médicos del CD Tenerife y los efectivos de Cruz Roja que atendieron al delantero sobre el césped, así como las condiciones en las que fue evacuado hasta la ambulancia. Entre las cuestiones que se pretenden aclarar figuran si recibió oxígeno durante las maniobras de reanimación, cómo se realizó su traslado y por qué la ambulancia no accedió directamente al terreno de juego. La causa está bajo supervisión judicial y la Fiscalía también ha abierto diligencias preliminares para determinar si pudo existir alguna responsabilidad que exceda del ámbito deportivo.

Por su parte, Jesús Owono se enfrenta a una sanción deportiva por la acción que terminó con la expulsión directa que recogió el árbitro en el acta del encuentro. El colegiado hizo constar que el guardameta impactó "bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa". El Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol contempla en su artículo 130 suspensiones de uno a tres partidos por acciones violentas durante el juego que generen riesgo, mientras que el artículo 102 establece entre cuatro y 12 encuentros cuando se producen consecuencias lesivas consideradas graves. Corresponderá al Comité de Disciplina determinar qué precepto resulta aplicable y la sanción que, en su caso, proceda. Esta vía es independiente de la posible responsabilidad penal que se pueda esclarecer en la investigación judicial.

El último adiós a Jesús de Miguel tendrá lugar este jueves 5 de noviembre en Navahermosa, en Toledo, localidad de la que procede su familia y donde será enterrado. La misa funeral se celebrará a las 15:00 horas en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel y, posteriormente, sus restos serán trasladados al cementerio municipal. Mientras tanto, en Fuenlabrada, donde creció y comenzó su trayectoria futbolística, han surgido iniciativas para que su nombre permanezca ligado al deporte de la localidad. El expresidente del CDE Lugo Fuenlabrada, Braulio Gómez, ha defendido que los campos de fútbol de El Naranjo lleven el nombre del delantero, una petición a la que se ha sumado el Partido Popular de Fuenlabrada.