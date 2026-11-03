Este martes, 3 de noviembre, el primogénito del cantante español alcanza dos décadas de vida, y lo hace inmerso en su carrera

La verdadera relación de Antonio Orozco con sus hijos: "Crie a Jan por videollamada, con Antonella intento hacer lo contrario"

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Este martes, 3 de noviembre, se trata de una fecha muy especial para Antonio Orozco y su familia. Jan, el hijo mayor del cantante, cumple 20 años y alcanza una nueva etapa de su vida, la cual está inevitablemente ligada a la de su padre no solo por ser su primogénito, sino también porque ha querido seguir sus pasos en la industria musical.

El joven, que nació el 3 de noviembre de 2006, ha heredado de su padre la pasión por los sonidos y la composición, aunque tiene muy claro que quiere hacerlo al margen de su apellido y de vivir a la sombra de uno de los intérpretes más conocidos del panorama musical español.

Pese a que Jan vive en Londres con el objetivo de labrarse su propio camino en el sector, desde allí también tiene muy presente a su madre, Susana Prat, que falleció el 26 de octubre de 2017 a consecuencia de un cáncer de útero y a quien hace escasos días ha querido recordar en redes sociales.

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"26 de octubre. Siempre presente", escribía Jan junto a una imagen de él y su madre en referencia al día en el que tuvo que decirle adiós. Por aquel entonces, el joven apenas tenía 10 años.

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Desde entonces, padre e hijo han mantenido un vínculo muy estrecho, aunque el trabajo del cantante y, después, la decisión del joven de trasladarse a Reino Unido, han hecho que tengan que aprender a gestionar su relación a distancia.

Su vida actual en Londres y una nominación

Desde la capital británica, Jan estudia música en la Academy of Music and Performing Arts, una escuela londinense en la que ha continuado desarrollando sus conocimientos y perfeccionando sus habilidades artísticas.

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La música forma parte de su vida desde que era muy pequeño. Según ha contado su padre, a los tres años ya cantaba, con cinco comenzó a tocar la batería y a los siete se interesó por el piano. Su evolución no se quedó ahí.

Con 11 años empezó a componer sus propias canciones y, más adelante, también se implicó en la producción musical, llegando incluso a trabajar en arreglos para su padre. Una trayectoria que demuestra que su interés por este mundo va mucho más allá de la influencia familiar.

Sin embargo, Jan Orozco ha querido orientar su carrera hacia la música electrónica. Se ha desarrollado como DJ y productor y ha comenzado a publicar sus propios temas a través de su sello discográfico, The Penthouse Records.

Entre sus primeros lanzamientos figuran canciones como 'Feel It Now', 'Woo', 'TEC', 'Awareness' y 'Forever with u', con las que ha ido dando forma a su propio proyecto artístico.

Su trabajo también le ha permitido actuar en algunos escenarios y clubes conocidos de la escena electrónica. Entre ellos se encuentran el Primavera Sound de este año, Ministry of Sound y Hï Ibiza, además de otros espacios y eventos musicales en España.

Ahora, además, ese trabajo se ha visto reflejado al ser uno de los elegidos para que el público lo vote como Artista Revelación en los Vicious Music Awards 2026. Los finalistas se conocerán el próximo 16 de noviembre y no será hasta el día 25 de noviembre, durante la gala oficial en el Teatro Kapital de Madrid, cuando se sepan los vencedores.

Marcado por las ausencias y el orgullo de su padre

La distancia entre padre e hijo ha sido uno de los aspectos sobre los que Antonio Orozco ha reflexionado con sinceridad en sus primeras memorias, tituladas 'Inevitablemente yo', publicadas en octubre de 2025.

En ellas, el cantante reconoce que los primeros años de Jan estuvieron condicionados por su frenética actividad profesional. Cuando nació su hijo, su carrera atravesaba un momento de gran éxito y pasaba gran parte del tiempo viajando por distintos países.

"Cuando Jan nació, mi carrera estaba en pleno ascenso. Me levantaba en México y me acostaba en Panamá. Podría decirse que crie a Jan por videollamada", escribe, reconociendo una de las grandes asignaturas pendientes que ha arrastrado durante años.

En la obra, el artista no esconde que aquella situación le hizo perderse momentos que nunca podrá recuperar. "Lo más difícil que he hecho en mi vida ha sido separarme de mis hijos. Lo más duro y lo más caro. Porque ese tiempo es algo que ya no se puede recuperar", confiesa en el libro.

Otro de los momentos más complicados llegó cuando Jan decidió marcharse a Londres para continuar su formación y perseguir sus aspiraciones musicales. Aunque Antonio entendía que era un paso necesario para su futuro, la separación le afectó de lleno.

En sus memorias explica que, durante el proceso terapéutico que inició para superar algunos de los momentos más duros de su vida, descubrió que su deterioro había coincidido también con la marcha de su hijo. "Cuando Jan decidió irse, tuve que acompañarlo en su deseo, animarlo con el corazón encogido, aunque lo último que quería era que se fuera", relata.

Pese a la distancia, el cantante asegura que procura mantener el contacto con él prácticamente a diario. "Intento hablar con mi hijo todos los días. No siempre lo logro, pero lo intento", asevera.

Así, la música se ha convertido en uno de los grandes puntos de unión entre ambos, hasta el punto de que Orozco admite que ahora es él quien se siente orgulloso de acompañar la trayectoria profesional de Jan. "Imagínate, ves su nombre anunciado en Londres, y pienso que hace un tiempo era el hijo de Antonio Orozco, y yo, ahora, soy el padre de Jan (...). Sé que no reniega de su apellido, pero quiere construir su carrera sin ser el hijo de. Lo respeto, lo entiendo y lo admiro por ello", zanja.