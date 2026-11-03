El guardameta protagonizó el fatal choque contra el delantero del Tenerife, que ha muerto tras sufrir una parada cardiorrespiratoria y después de su traslado a una UCI

El emotivo mensaje de despedida de Fernando Román, amigo del futbolista Jesús de Miguel, tras su trágica muerte: “No me creo que te hayas ido”

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Jesús Lázaro Owono, portero del Fútbol Club Andorra, ha terminado cerrando sus redes sociales y se encontraría profundamente afectado tras conocerse la muerte del Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife contra el que chocó y al que dio un fortísimo golpe durante un balón dividido en el último partido de la Liga Hypermotion.

La acción ocurrió en los últimos minutos del partido, a la altura del centro del campo, y provocó que los servicios de asistencia tuviesen que salir inmediatamente para llevarse al jugador en camilla, con los futbolistas sumidos en la absoluta preocupación por su estado de salud.

Ingresado en la UCI del Hospital Nuestra Señora de Candelaria, tras horas en vilo por su evolución, finalmente, hoy se ha anunciado su muerte, ocurrida después de que el delantero madrileño de 30 años sufriese una parada cardiorrespiratoria provocada por el fuerte golpe.

Luto y conmoción por la muerte de Jesús de Miguel

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, comunicaba el club a primera hora, dejando al mundo del fútbol conmocionado y en shock.

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Desde entonces, los mensajes de recuerdo al jugador y de apoyo a la familia no han dejado de sucederse. Entre ellos, también el del Andorra: “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”, ha señalado la entidad, que previamente había enviado también toda su “fuerza”, con esperanza de que Jesús de Miguel pudiese recuperarse “después del grave incidente sufrido durante el partido”.

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Tras su muerte, según recoge el medio tinerfeño El Día y como ha informado el periodista Iván Álvarez en ‘El Partidazo de COPE’, todos en el conjunto presidido por Gerard Piqué se encuentran en shock, incluido Jesús Owono, sobre el que señalan que está “profundamente afectado”, siendo su intención expresar sus disculpas y condolencias a la familia personalmente, de acuerdo con estas fuentes.

Según COPE, Owono querría dirigirse al entorno del futbolista primero de forma privada antes de realizar cualquier manifestación pública sobre lo sucedido.

Al respecto, desde la acción ocurrida en el terreno de juego, las redes también se han inundado de críticas hacia su actuación. De hecho, en el estadio se escucharon algunos gritos de “asesino” desde la grada y después, ante todos los mensajes que estaba recibiendo, terminó por cerrar su cuenta de Instagram.