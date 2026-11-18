Rocío Ponce 18 NOV 2026 - 15:30h.

Se llama Xi Da Da y es un pequeño y modesto local que en dos años se ha colocado como uno de los preferidos de la Chinatown de Madrid

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Al sur de Madrid, un antiguo barrio de clase obrera se ha ido convirtiendo, de forma sutil (o quizá no tanto) en el Chinatown de la capital de España. Usera es, por derecho propio, el epicentro demográfico, comercial y cultural de la comunidad china en España. Más de 20.000 chinos residen en este barrio, que es nuevo destino obligado de cualquier lista de "lo que hay que hacer en Madrid". Ya cuenta hasta con su primer e icónico arco chino, ubicado en la plaza del Hidrógeno y obra de Okuda San Miguel. Una puerta de entrada a la comunión de culturas y comunidades que se vive en esta zona y que tiene como resultado un espacio en el que los supermercados, los centros de estética, las tiendas de moda y los restaurantes regentados por chinos son también centro de peregrinación para los que no lo son.

Hasta uno de estos restaurantes chinos auténticos de Usera fueron Laura Ponte y su inseparable amigo, el DJ y comunicador, Marco Llorente. El sitio elegido fue el Xi Da Da Sha Guo Ban Mian (en la calle Isabelita Usera, 11) que empieza a posicionarse como el mejor lugar para comer fideos chinos hechos a mano. "Sin procesos industriales. Solo harina, agua, técnica tradicional y muchas horas de dedicación", aseguran desde su perfil de Instagram. Aquí no se te ocurra pedir (en realidad, no podrías porque no tienen) arroz tres delicias, pollo al limón, ternera en salsa de ostras o cualquiera de esos platos populares de los restaurantes occidentalizados, cocina está basada principalmente en recetas y técnicas de las provincias del norte y noroeste de China, como Shaanxi y Henan.

Qué pidieron

Laura Ponte fue a lo seguro y apostó por uno de los platos estrella del XI Da Da, los fideos Biangbiang. "Son uno de los platos más queridos de la carta, y no es casualidad. Lo que te comes en unos minutos requiere horas de trabajo previo en cocina por su masa fresca elaborada a diario, respetando los tiempos de reposo para lograr esa elasticidad única, trabajada a rodillo con paciencia hasta conseguir una lámina bien fina, elástica y uniforme. Y rematados con nuestra combinación casera de especias, carne picada y aceite hirviendo para despertar todo el aroma", aseguran.

Además de la importancia de esos fideos artesanales, sin proceso industrial ni aditivos de por medio, también el éxito reside en su carne picada. 90 minutos de paciencia concentrados en una carne picada que cocinan con aceite de cacahuete casero, setas, puerro, ajo, jengibre fresco y una combinación secreta de más de 10 especias molidas. Además, uno de sus trabajadores removerá lentamente, durante hora y media, todo a fuego continuo. "Así es como logramos ese concentrado de sabor tan profundo. En cuanto cae sobre los fideos recién hechos, despierta todo el aroma del bol e impregna la masa de punta a punta. Tradición, tiempo y mucho oficio", señalan.

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El otro plato que también probaron la modelo y su amigo fue la torta crujiente tradicional china, Jiang Xiang Bing. Un plato de origen callejero que se ha convertido en muy popular en todo el mundo por su bocado, crujiente por fuera, tierno en su interior gracias a sus múltiples capas de masa hojaldrada. El toque final lo aporta la salsa umami ligeramente dulce y especiada (cada local hace la suya propia y la de Xi Da Da dicen que es adictiva) que la baña por arriba, y el remate con sésamo y cebollino fresco.

Qué probar

Su carta no es excesivamente amplia, pero de todo lo que destacan son sus gyozas de tamaño mini y textura inolvidable con toque crujiente final se están haciendo realmente famosas y ya venden más de 3000 a la semana. "Es nuestra forma de diferenciarnos y también para lograr la proporción idónea: masa crujiente y el relleno sabroso para estallar en un solo bocado", explican desde Xi Da Da.

Uno de los puntos a favor de este restaurante chino es que ofrecen muchas posibilidades de cambiar sus platos a vegetarianos y de elegir la intensidad del picante. También merece la pena dejar hueco para probar su reconfortante cazuela de ternera estofada, un caldo profundo y aromático que puedes acompañar con arroz blanco o fideos. Aunque también tienes versión con tres delicias o con costillas, igualmente delicioso. Por si te lo preguntas, en Xi Da Da no hay postres. Para tomar el último bocado dulce, puedes buscar alguna de las pastelerías chinas del barrio, como Momotta, Naisi, Ohana y Violeta Zi Luo Lan, entre otras.

Cuánto cuesta comer en Xi Da Da

El ticket medio por persona para comer en XI Da Da ronda los 18/20 €. Los platos principales van desde los 8 a los 13 € y los entrantes cuestan 6 y 8. El nombre del restaurante es una declaración de intenciones porque en chino, se refiere a esa sensación de comer con muchas ganas y entusiasmo, a grandes bocados cuando un plato te gusta de verdad. 喜 (Xǐ): Gustar, disfrutar. 大 (Dà): Grande.

Es importante saber que no hacen reservas, por lo que conviene llegar temprano para asegurarte el sitio porque el espacio no es demasiado grande y el secreto ya no es secreto (sí, se forman colas para sentarse en una de sus modestas mesas). Cierran los lunes y abren de martes a viernes de 12:00–16:30 y 19:30–23:00 y sábados y domingos: 12:00–17:00 y 19:00–23:00.